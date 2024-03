Viñales vence a Sprint Race em Portugal, Bagnaia é quarto

Primeiro sucesso com a Aprilia do espanhol, campeão mundial percorre longa distância de travagem PORTIMAO (Portugal) (Italpress) – Maverick Viñales (Aprilia) venceu a Sprint Race do Grande Prémio de Portugal, disputada no traçado de Portimão. Para o piloto espanhol, este é o primeiro sucesso da carreira aos comandos de uma Aprilia. No segundo degrau do pódio está Marc Márquez (Ducati Gresini), enquanto Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) contenta-se com o terceiro lugar no pódio totalmente espanhol.

No entanto, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) terminou em quarto depois da corrida que quase sempre liderou: no entanto, o piloto bicampeão mundial ultrapassou o ponto de travagem na primeira curva no início da penúltima volta. O quinto lugar foi para Jack Miller (KTM), enquanto o polonês Enea Bastianini (Ducati Lenovo) ficou em sexto. Mas o estreante Pedro Acosta ocupa o sétimo lugar. Aleix Espargaró terminou em oitavo com a outra Aprilia, à frente de Fabio Quartararo, da Yamaha, em nono. Bender, Rins, Zarco e Di Giannantonio caíram durante a corrida. – Agência Iba Photo – (Italpress). XL9/MC/Vermelho 23 de março de 24 16:36 .