Marosic condena a Juventus no último segundo!

93' – Gol da Lázio: A impressionante recuperação defensiva do Bremer contra o Immobile não é suficiente para a Juventus. Guendouzi, apresentado por Felipe Anderson, lança a bola para o meio. Sekulov sente falta de Marosic, que marca o gol da vitória de cabeça.

87' – O chute certeiro de Luis Alberto foi bloqueado por Rugani: a bola saiu para o lado do gol. O espanhol protesta porque o árbitro Colombo não marcou escanteio.

86' – Uma grande oportunidade para a Lazio com Vecino errando o gol pela borda.

84' – Luis Alberto chega à Lazio: Zaccagni abre espaço para ele.

80' – Allegri coloca Sekulov na mistura, para estrear na Série A, substituindo Kane. A Juventus aposta num 4-5-1, com Yildiz como primeiro avançado e o estreante no lado esquerdo. Tudor responde com Vecino e Guendouzi a Camada e Cataldi.

78' Um escanteio de Yildiz é cobrado por Bremer, mas Rabiot não consegue converter para o gol.

76' – Uma bola enganosa enviada por Kamada, que foi bloqueada por Chesney.

74' – Gila tenta por fora: bola alta.

73' – Immobile arranca a bola de Rabiot e depois manda Marosic para o meio: desvio de Bremer salva a Juve.

71' – Belo passe de Eling para Yildiz, mas a defesa da Lazio bloqueia o chute. Os Biancocelesti recomeçaram o jogo com um contra-ataque e o extremo inglês cometeu um erro: recebeu cartão amarelo.

68' – Yildiz entra em campo, Chiesa sai.

66' Rabiot está no chão com dores, preocupando os torcedores da Juventus. Porém, o meio-campista francês retoma sua posição no meio-campo da Juventus. Enquanto isso, Yildiz tira o avental.

65' – Felipe Anderson tenta por fora: bola alta.

63' – Allegri manda Weah para campo: Cambiasso abre espaço para ele.

60' – Ótimo trabalho do Kane, que corre 30 metros de descida, mas o desarme final do Geela é incrível.

57' – Dupla mudança na Lazio: Immobile e o ex-Isaksen substituem Pedro e Castellanos.

55' – Tentativa irreal de Romagnoli de fora da área, bola curva.

53' – A Juventus ainda é perigosa com Kane apoiando Chiesa, mas a Lazio se salva no último minuto.

52' – Uma grande oportunidade para a Juve, já que Ealing pega Cambiasso no segundo poste, mas Mandas defende. Em seguida, McKennie manda Locatelli, mas seu chute é bloqueado.

47' Cruzamento de Felipe Anderson é bloqueado por Chesney e a movimentação se esvai.

46' – Vamos começar novamente! Na Juventus, estão Eling Junior e McKennie em vez de Di Sciglio e Meriti.

45' -Sem recuperação, chega o apito duplo de Columbo: as equipes estão nos vestiários para uma pausa.

43' – Juventus de novo, Chiesa de novo: passo duplo em Felipe Anderson e chute de pé direito que, porém, foi bem no meio.

42' – Ao desenvolver o próximo escanteio, Bremer cabeceia, mas a bola sai longe do gol.

41' – Primeira chance da Juve! Filo de Cambiasso, Rabiot mandou para Chiesa e Mandas chutou de pé direito para escanteio.

38' – Ele demite Kamada, mas é tudo em vão: o japonês cometeu falta em Mereti.

33' – Ótima jogada de Kane no contra-ataque, mas sozinho contra três adversários, ele é obrigado a desacelerar e pressionar o companheiro.

29' – Falta de Casali sobre De Sciglio, e o árbitro esperou vários segundos antes de cobrar a falta. Allegri protesta e recebe cartão amarelo

27' – Ótimo trabalho do Kane, que vira, inicia e muda o jogo para Chiesa. A ex-viola ficou parada na entrada da área.

26' – Lácio de novo! Felipe Anderson chuta no primeiro poste, Szczesny sai ao lado. A Juventus está em dificuldades.

22' – Leveza de Szczesny, que chutou bola caindo em Pedro. Porém, o ex-jogador da Roma intercepta a bola e manda Zaccagni, que passa por Kamada: com a baliza desprotegida, os japoneses – fechados com três homens – acertaram na barreira preta e branca.

21' – Belo passe de Felipe Anderson para Castellanos. O chute do argentino ao primeiro poste dá a ilusão de gol.

17' – A Lazio pegou fogo e Castellanos fez o primeiro gol debaixo das pernas do Bremer: a bola saiu pela ponta.

16' – Marosic escapa para a faixa direita, mas Castellanos erra cruzamento.

10' – Após cobrança de falta de Chiesa, o mesmo ala, filho de artista, acertou Bremer no poste mais distante, mas a cabeçada saiu ao lado.

8' – Chesney dribla Castellanos e lança Chiesa pelo lado esquerdo. A campanha anterior da Fiorentina só foi interrompida pela intervenção irregular de Kamada.

4' – A primeira tacada do jogo traz a assinatura de Kamada: uma bola curva.

1' – Se foram! A partida entre Lazio e Juventus começou no Stadio Olimpico.

Onde assistir Lazio x Juventus: TV e streaming ao vivo

A partida entre Lazio e Juventus está marcada para as seis da tarde, no Stadio Olimpico, em Roma, e terá transmissão ao vivo e exclusiva. DAZN.

A escalação oficial para a partida entre Lazio e Juventus

Lázio (3-4-2-1):Mendas; Gela, Romagnoli, Casale; Felipe Anderson, Kamada, Cataldi, Marosic; Pedro, Zaccagni; Castellanos. treinador: Tudor.

disponível: Seppi, Rintseti, Hessay, Patrick, Ruggeri, Guendouzi, Koulibaly, Luis Alberto, Immobile, Sanna Fernandes, Isaksen, Diego Gonzalez.

Juve (4-3-3): Chesney; Bremer, Danilo, Rugani, Di Sciglio; Meriti, Locatelli, Rabiot; Cambiasso, Chiesa, Kane. treinador: alegre.

disponível: Perrin, Pinsoglio, Illing Jr., Rugani, Gallo, Nong, Nicolosi Caviglia, McKennie, Weah, Yildiz, Sekulov.

governar: Colombo. Ajudantes: Linda Vici. Quarto homem: Marchetti. Árbitro Assistente de Vídeo:Mazzolini. Avar: Chevrolet.

Lazio-Juventus, descubra todas as possibilidades