O Porto também tem uma cartomante: um salário de 15 mil euros por mês

periodakio – Obviamente, a escolha foi ditada por uma série de infortúnios e decepções. Mesmo que os resultados ainda não tenham surgido. No final de novembro, a polícia chegou à sede do clube com um mandado de busca e apreensão no âmbito de uma investigação sobre supostas irregularidades relacionadas com a transferência de jogadores. Depois disso, a equipe jogou para se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões em casa pelo Atlético, sem conseguir aproveitar o fator estádio Dragão. A partida terminou com exclusão, brigas e cobrança de pênalti para o técnico por criticar o trabalho dos árbitros.