Serafini: Castigar o Milan, mas na Europa há limites, o clássico cai como feijão | futebol | Notícias principais | esportes e ir

Tem um gosto amargo na boca Luca Serafini para Milano. O jornalista russo analisa o desempenho da equipe Bioli em um Europa Ele reclama das sentenças arbitrais que, no entanto – frisa com franqueza – não podem esconder os limites que mostrou Milão à noite Campeões:

“Na Europa o gato está mordendo o rabo. Só posso partir do fato de que, apesar de todas as suas limitações, os rossoneri deveriam somar pelo menos 3 pontos hoje, longe das distrações de tantos árbitros que abriram caminho para o Atlético e permitiram Porto a fazer dois golos. Mau entre a casa e as costas. O que significa estar emparelhado com o português e o espanhol. No entanto, a verdade não altera o facto de os leões da Liga dos Campeões se transformarem em gatos: assustados e depois ousados em Liverpool, com fome de colchoneros e esconde-esconde nos últimos 2. A pele e a pele são completamente diferentes Em comparação com a liga e as razões são muitas: a lacuna técnica, em primeiro lugar .. O Milan é forte, mas eles têm que crescer .. inexperiência em segundo lugar, o que lhe permite administrar a superioridade dos outros e aproveitar as oportunidades acertando-os nos pontos fracos .. a condição geral finalmente porque não há dúvida de que muitas lesões têm opções condicionais e mudanças na formação inicial e oni substituições em curso. A verdade é que a convicção e o apetite na corrida pelo scudetto parecem influenciar o espírito e o comportamento da equipa. O Porto conquistou os seus pontos na dobradinha. Vendemos caro a nossa pele nos últimos 180 minutos, então vamos ver: o que g Não achei inaceitável, para quem tinha sangue rossonero, abandonar intencionalmente a Europa. Ao mesmo tempo, não se pode esconder que a competição na Itália será muito maior em uma partida por semana, mas a ausência de taças não garantirá de forma alguma a vitória final no campeonato. ”