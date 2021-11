Itália e Suíça, o número de CTS para 100% da capacidade geral | Notícia

o CTS O sinal verde para o aumento não foi dado a 100% da capacidade do público No estádio Olímpico para o jogo Itália e Suíça, prevista na capital na sexta-feira 12 de novembro, e é necessária para se qualificar para Copa do mundo no catar Açoriano. Portanto, a capacidade de 75% é confirmada. Esta é a opinião do CTS sobre o pedido de opt-out apresentado pelo Subsecretário de Esportes, Valentina Vezzali. oesquecer de fontes governamentais. Opinião negativa da Olympico ligada ao crescimento da infecção Doença do coronavírus, que, entre outras coisas, a Lazio é uma das regiões mais expostas.