Juventus – Fiorentina 1-0: gol de Gatti decide

A Juventus devolveu a “cara curta” e as vitórias foram assinadas pelos defensores. O gol de Federico Gatti no primeiro tempo foi suficiente para os Bianconeri vencerem a Fiorentina e recuperarem o sucesso no campeonato que vinham perdendo desde a vitória por 3 a 2 no último minuto sobre o Frosinone (25 de fevereiro). Após a vitória de terça-feira na semifinal da Copa da Itália contra a Lazio, Aqui estão três pontos importantes na Liga dos Campeões para a equipe de Massimiliano Allegri. De uma só vez, a equipa volta a ficar a seis pontos do Milan (segundo) e sobretudo ganha dois pontos sobre o Bologna (quarto) e três sobre a Atalanta (sexto). A distância da Roma (quinto) permanece inalterada, e continua em menos 7. A Fiorentina confirma o seu momento difícil no campeonato: os Viola permanecem, embora com um jogo a menos, na décima posição.

Gols de Gatti – Allegri conta com Chiesa e Vlahovic no ataque, como acontece na Copa da Itália. Enquanto Italiano aposta no trio Kwame – Barak – Nico Gonzalez para apoiar o centroavante Belotti. A largada é inteiramente da Juventus, que entra em campo com fome e espírito de dias melhores. Sinais confirmados pelo primeiro tempo, que terminou com vantagem (gol de Gati) e controle generalizado. A Senhora abriu o placar aos vinte minutos graças a um dos clássicos da temporada: o gol de escanteio. O saque de Kostic é certeiro e o contra-ataque forte de Bremer. Este post salva Terracciano, que nada pode fazer após o passe vitorioso de Gatti à queima-roupa. Antes e depois da contratação do defesa-central da Juventus, é sempre a Juventus que é perigosa. Basta pensar nos três golos que a equipa de Allegri anulou por impedimento. Primeiro McKennie e Bremer (desvio matador com toque de Vlahovic), e depois de 1 a 0, também DV9. A Fiorentina não é muito forte e nunca é venenosa na região de Chesny. Além de algumas tentativas de fuga de Nico Gonzalez, o Viola lutou para encontrar espaço e oportunidades. Não é por acaso que o primeiro gol real vem de Biraghi e só chega aos 41 minutos. READ Gamper Cup, Juventus superou Barcelona