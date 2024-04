Motogp, Viñales vence a drag race em Portugal. Bagnaya IV

Maverick Vinales com a Aprilia venceu a Sprint Race do Grande Prémio de Portugal, segunda ronda do Campeonato do Mundo de MotoGP. O espanhol da Aprilia superou os seus compatriotas Marc Márquez e Jorge Martin, ambos com motos Ducati. Para Viñales, este é o primeiro sucesso da sua carreira na Aprilia. “Estou feliz por estar de volta às primeiras posições – comentou Vinales -. No Qatar tive problemas com as afinações, mas aqui encontrámos imediatamente o caminho certo. Gosto desta vitória porque é a primeira com a Aprilia, depois eu' Vou pensar na corrida de amanhã.”