Juventus, Allegri e a raiva no vestiário depois da Fiorentina: os motivos

Houve um momento de tensão no final da partida entre Juventus e Fiorentina, da qual participou Max Allegri. O treinador da Juventus ficou furioso no vestiário, como já aconteceu muitas vezes nesta temporada e na última, principalmente depois do jogo que acabara de vencer. Esta não foi exactamente uma escolha direccionada – foi dele – mas ao longo do último período ele trabalhou muito para criar aquele momento de choque pós-vitória para lembrar a todos o máximo sentido de responsabilidade, com o objectivo de manter o interesse elevado.

Desde o jogo pós-Juventus-Bolonha, só para nos referirmos à atual temporada, Allegri conhece bem esse tipo de raiva. E é claramente ficar no vestiário: nas entrevistas pós-jogo, o treinador se mostrou alegre e tranquilo, totalmente focado no final da temporada. Em que base foram as palavras do treinador no final da partida? O segundo tempo pouco inteligente, os três gols anulados e os perigos no final basicamente o incomodaram – sem apontar nenhum erro ou ninguém em particular – Allegri argumentou que a Juventus deveria ter sido mais agressiva na finalização do jogo, então como para não perder. Não dê nenhuma esperança ao time adversário.