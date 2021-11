“Dois chutes claros que não foram disparados, punindo a Roma como no campeonato italiano”

Roma – Um empate não é suficiente. A partida de resgate após a primeira mão deveria ter sido 6-1 ao invés Mourinho não ultrapassou a Roma com Mourinho por 2-2 nas Olimpíadas contra o Bodo Glimt . O Giallorossi caiu duas vezes e conseguiu pegar o empate com gols de El Shaarawy e Ibanez. no final da partida Mourinho Eles falaram com os microfones de Sky.

Grande reação no final. resultado estreito.

“Sim, eles fizeram um grande jogo, cometemos muitos erros técnicos, mesmo na primeira parte e em construção. Todas as bolas do meio-campo perderam, e eles também têm uma grande dificuldade. A realidade do jogo é 2-2 com dois pênaltis muito claros, na prática. Muito dois gols, não sabemos quantos e dois gols. Dois pênaltis claros, é isso. Quem inicia a carreira a nível internacional. Na primeira mão não foi culpa dos árbitros e eu não mencionei isso, mas hoje houve duas penalidades claras. “

Já vi um time que tem pouco equilíbrio. Você pode fazer alguns pequenos ajustes?

“O equilíbrio começa com os jogadores que temos à nossa disposição. Hoje sem nós tive um problema para resolver, quem jogou como lateral-esquerdo. Se o Ibanez joga como lateral, quem joga no meio? E depois do jogo de ida Tive que proteger, acho que Kumbulla e eu não o consertamos. “E então no meio-campo não havia Cristante além de Darboe. E em vez de Darboe Villar. Eu simplesmente me lembro da partida contra o Milan, quando eles estavam em apuros, veio Tonali e Bakayoko. Hoje é o jogo em que não ouvi problemas, controlámos bem na retaguarda. Zaniolo, Tami e Mickey estão em xeques e faltas, não estamos num momento de aperfeiçoamento técnico e de luta para marcar. Mas repito: o a arbitragem foi decisiva. Em situações difíceis a equipa respeitou até ao fim. Não cabe apenas a nós terminar em primeiro, mas cabe a Nós terminar em segundo “.

Depois de vencer um dos últimos seis. Talvez Zaniolo e Abraham falhem em expressar seu talento ….

“Isso mesmo. O melhor jogador agora é El Shaarawy. Mesmo Shumrodov não tem um momento de grande confiança. Mas perdemos muitos pontos por causa dos árbitros: já apenas nas partidas entre Juventus e Milan..”