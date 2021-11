Conferência da Liga, Zorya venceu CSKA Sofia no grupo Roma

Na partida entre Adversários da Roma no Grupo C , Ele Ela Zorya 2-0 batida CSKA Sofia Dentro de paredes amigáveis. para selecionar uma combinação Slavutic Arena e o gol de D ascético Aos 87 ‘ pescador em 95 minutos. Isso leva a seleção ucraniana a seis pontos na classificação, enquanto os búlgaros permanecem na última posição com dois pontos. Nas outras rodadas, sucessos significativos em termos de qualificação para Alkmaar NS Lask Lens Isso derrotou Cluj e Alshukrat, respectivamente. é igual a em vez de intrépido Contra a anortose.

Grupo A: Maccabi Tel Aviv e LASK Linz lideram

no grupo A Maccabi Tel Aviv Aumente para 10 pontos ao vencer os finlandesesHjk Helsinki: aos 22 ‘é kowas Para dar uma vantagem aos israelenses, no segundo tempo vem a duplicação do agradecimentoAuto Mira de Lingman. A posição tripla também chega nos acréscimos trazem. coloque a mesma ordem de Lask Lensque excede 2-0Ashkert: Decide mais fraco do que o japonês Nakamura. As duas equipes são matematicamente elegíveis para a próxima fase, a ser determinado apenas quem vai cair diretamente nas oitavas de final e quem vai desafiar uma das terceira eliminatórias da Liga Europeia nas oitavas de final.

Grupo B: iguais no Partizan Gent e Flora Anorthosis

no grupo B Partizan Belgrado Faz 1-1 no campo cavalheiro: na segunda metade de Orosevic Liderando os sérvios, mas na década de oitenta Tissoudali Marcas de gravata para belgas. A partida de Tallinn terminou 2-2 vegetariano NS Anortose FamagustaOs cipriotas lideram por dois gols no primeiro tempo com Christophe NS Popovic Mas eles foram alcançados nos segundos 45 minutos de Sabinin NS Zenov.

Quarto grupo: Az vence Cluj e empata na volta de Jablonec

EU ‘Alkmaar Eles alcançaram uma vitória semi-decisiva na qualificação ao vencer os romenos por 2-0 entupirO holandês abriu a partida com um gol aos 5 minutos para a Islândia Gudmundson. A dobradinha chega aos 86 minutos graças ao grego Pavlidis. Em vez disso, empate 2-2 Randers NS Jablonec: Os dinamarqueses assumiram a liderança na abertura do segundo tempo com Amante de Hammershoy e dobrou aos 53 minutos com salaOs convidados foram encurtados aos 73 minutos com um golo Cvancara E você encontra o gol de empate aos 83 minutos com Kratochville.

Grupo F: Esloveno Bratislava Pat Lincoln

Ele Ela Slovan Bratislava sobe para sete pontos na classificação com uma vitória por 4-1 Lincoln Red ImpsUm duplo da antiga Sheffield e Aston Villa Cor verde No primeiro tempo, ele colocou os eslovacos em um lugar seguro aos 45 minutos Shipulina Isso reduz a lacuna para os hosts. Aos 67 minutos é Kafrik Para marcar o terceiro gol para os convidados, pôquer alguns minutos após o ex-Empoli, Crotone e Spezia mraz.

Grupo H: Karabakh avança, Basileia empata com Omonia

Termina 1-1 entre Omonia Nicósia e Basileia: Na primeira parte, os cipriotas vão em frente cacoles Mas, aos 58 minutos, o suíço empatou com o canadense moleiroProduto de viveiro de Liverpool Qarabagh derrotou os cazaques por 2-1 Cairat Almaty: Decidido Wadji NS Zubair, alvo inútil borda para os anfitriões.

