Roma, Mourinho surpreende a todos | Alterar o Menu UEFA

Depois do jogo pesado 6-1 da primeira mão Roma por José Mourinho Esta noite ele retornará a uma conferência regular.

Ele vai enfrentar Giallorossi novamente Bodo / Glimt No primeiro dia de retorno da fase de grupos para a terceira competição europeia mais importante. No entanto, há algo novo na lista da UEFA que o Special One queria incluir.

Um jogo importante que pode levar a Roma à liderança do Grupo C, se vencer esta noite. O ranking mostra os noruegueses no topo, em grandes altitudes 7 pontos Mais uma capitolina. Então, em 3 lá Zorya, enquanto o CSKA Sofia Fecha em quarto lugar com um ponto. Entretanto, há algo novo na lista da UEFA que José Mourinho queria trazer.

Lista da UEFA Roma, Mourinho mudou

O jovem fará parte da lista, portanto também um dos convocados Filippo Missouri. Temporada 2004, Com a função de lateral-direito poderá ser muito útil para o treinador português, que não vê o Bryan neste momento Reynolds Como substituto de Rick Karsdorp. O terceiro pode sair dos Estados Unidos por empréstimo em janeiro. De volta ao jovem Missouri, ele poderia jogar da mesma forma que um ala do meio-campo, se necessário.

Possíveis combinações ROMA-BODO / GLIMT

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio Karsdorp, Mancini, IBAnEZ, Calafiore; Cristante, Veritot; Zaniolo, Mkhitaryan, El Shaarawy; lbrahim.

Disponível: Fuzzato, Boyer, VInuma, Kumbulla, Tripi, Darboe, Bove, Carles Perez, Zalosky, Shumorodov.

todo o mundo.: Mourinho.

Bodo Glimt (4-3-3): Heiken. Sampstead, Moe; Lodd, Bjorkan; Brostad, Hagen, Konradsen; Solbakken, Bothem, Pellegrino.

Disponível: Smits, Kfeil, Kongsru, Hubraten, Mauberg, Vitelsen, Mugesha, Pernambuco, Komson, Nordas.

todo o mundo.: Chris Burke.