Risultati Champions League: Dortmund – Ajax, City – Brugge, Leipzia – PSG, Sporting – Besiktas

NS. Dortmund – Ajax 1-3 A partida começa com dois grandes gols dos donos da casa. Não tire vantagem, entretanto. E em meia hora, os Yellow Blacks se encontram em menor número pelo erro de Hummels em Anthony. Provavelmente foi uma decisão dura do árbitro Oliver, que logo após aplicar uma penalidade ao time de Rose por entrar em contato com Bellingham na área de Lankers. Cold Rios, que vira e faz 1-0. Os donos da casa, no segundo tempo, começaram a culpar a inferioridade numérica e aos 72 minutos os holandeses chegaram com Tadic. Sobre? De jeito nenhum: é o Haller de sempre que dá um basta nisso com uma bala na cabeça por trás da porta, esfaqueando Copple. O sétimo gol em quatro partidas e a quarta vitória em quatro do Ajax, que se classificou matematicamente. No final, o terceiro gol da Holanda chegou com Klasen.