Copa da França: Copa Paris-Lyon suspensa devido a distúrbios no estádio

O confronto entre o FC Paris FC (time hardcore “Capitolin” da Ligue 2) e o time mais famoso do Lyon, válido pela 32ª final do Coupe de France, Suspenso permanentemente por razões de ordem pública Após cerca de uma hora de consultas entre o governo e as autoridades locais, de acordo com as disposições do novo protocolo que entrou em vigor hoje, quinta-feira, na França.

A partida foi interrompida devido a alguns distúrbios durante o primeiro tempo, segundo ele disse no início RMC Sport Visitando fãs Com forte disparo de bombas de fumaça: Cenas de loucura comuns na França são quase como uma guerra urbanaEnquanto os espectadores “neutros” correram para o estádio para escapar dos confrontos.

Um porta-voz do Stade Charletti em Paris (localizado na parte sul da cidade, entre Port d’Orleans e Port d’Italy) anunciou a suspensão final.

