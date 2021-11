Transmissão ao vivo do Atlético de Madrid – Milan: 0-0 Champions 2021/2022. viva a partida

Onde jogar o jogo: Estádio: Wanda Metropolitano

Cidade: Madrid

Capacidade: 67.703 espectadores14h55

Boa noite, e bem-vindos à transmissão ao vivo do Atlético de Madrid – Milan, partida válida pela quinta rodada da segunda fase da Liga dos Campeões.14h55

O Milan Pioli só tem uma maneira de sobreviver na Europa: vencer o Atlético. Somente vencendo o Wanda Metropolitano, talvez com pelo menos dois gols, os rossoneri poderão jogar de tudo no dia 7 de dezembro em San Siro pelo Liverpool. Em caso de empate ou derrota, a aventura europeia já teria terminado hoje. Difícil, mas não impossível, mesmo tendo em vista a primeira mão em que a vantagem do Milan se estendeu, com a assinatura de Lião, até o minuto 84. O gol de empate de Griezmann acendeu o final da corrida, poucos minutos antes de ultrapassar Colchoneros, que veio graças a o pênalti. Suarez com o fim dos tempos.19:37

Jogo delicado também para o Atlético que tem de somar um ponto atrás do Porto, actualmente vice-campeão, e depois terá de enfrentar os portugueses na última jornada. Portanto, há todas as condições para jogar uma partida aberta de ambos os lados.19:36

Todos os árbitros eslovenos para gerenciar a partida. Vincic será o árbitro, Klancnik e Kovacic serão os assistentes e Kajazovic será o quarto árbitro. Casal holandês em vez de telas com Van Boekel VAR e Kampuis AVAR.19:34

Treinador desportivo oficial Madrid: Simeone escolhe 3-5-2: Oblak – Savic, Jimenez, Hermoso – Llorente, Lemar, Koke, De Paul, Carrasco – Suarez, Griezmann. Disponível: Lecomte, Kondogbia, Correa, Renan Lodi, Herrera, Cunha, Vrsaljko, Fran Gonzalez.20:28

Equipe oficial do Milan: 4-2-3-1 para Pioli: Tatarusano – Kallolo, Chiar, Romagnoli, Hernandez – Casey, Tonali – Salymakers, Krunic, Diaz – Giroud. Disponível: Mirante, Disblanch, Benacer, Palo Toure, Ibrahimovic, Liao, Florenzi, Maldini, Messias, Bakayoko, Gabia.20:56

Simeone, como já acontece com o Porto, opta por uma defesa de três homens. Não há Felipe por desclassificação, e Savic está no lugar no trio com Jimenez e Hermoso. No meio de campo, Lemar, Coca e De Paul com Llorente e Carrasco em toda a distância. Em frente ao Suarez-Griezmann. Ausentes os feridos João Félix e Trippier.20:58

Pioli restaura Romagnoli e coloca-o no centro da defesa ao lado de Kjaer. Calulu e Theo Hernandez enfatizaram as asas como em Florença. Por outro lado, o elenco deve ser decifrado da cintura para cima, mas Kessié e Tonali devem atuar como um cinturão com Krunic em seus meio-campistas. Diaz e Selmaker serão as alas de apoio do Giro. Ibrahimovic parte do banco.20:57

Tudo pronto na Wanda Metropolitano! Resta apenas um pouco antes de as duas equipes entrarem em campo!20:54

As equipes se alinharam no centro do campo, o hino dos heróis retumbante!20:57

Vamos lá! Finch assobia para começar a partida.21:00

Vendido para uma fábrica de Madrid onde não existem restrições ao combate à Covid.21:01

No terreno de Hernandez, um chute poderoso de Kukaki acertou a primeira bola que ele tocou.21:02

2 ‘ Theo se levanta mancando, mas o jogo recomeça por alguns segundos antes de ser interrompido novamente pelo erro de Saelemaekers em Carrasco.21:02

3 ‘ O Milagre de Tetrosano! Carrasco bebe Kalolo na esquerda e no meio de De Paul. Conclusão imediata de um remate de pé direito da Argentina e uma resposta instintiva do guarda-redes romeno, que desviou para um pontapé de canto.21:04

4 ‘ Mas havia impedimento de Carrasco e a partida foi reiniciada com cobrança de falta para o Milan.21:04

5 ‘ Jiro estende a mão para Jimenez e o acerta no rosto. O jogo parou novamente.21:05

5 ‘ Um início de jogo afiado com três tackles já na borda amarela, e Vincic não o sancionou.21:05

6 ‘ O Milan administra a posse de bola na outra metade do campo.21:06

6 ‘ Brahim Diaz rompe as linhas do Atlético e chuta da borda. Conclusão Extremidades sufocadas para os lados.21:07

8 ‘ O ataque do Atlético termina com o pagamento de De Paul a Casey.21:08

9 ‘ Um cruzamento de Brahim Diaz quase surpreendeu Oblak fora da baliza. Uma bola de um contador de pára-choques.21:10

10 ‘ Krunic não desloca a perna e chuta Llorente para longe. Vincic liga para ele oralmente.21:11

11 ‘ O Milan ainda está jogando o jogo neste início.21:12

12 ‘ Giroud é apanhado na área, o francês remata, mas a defesa do Atlético é cautelosa e livre.21:12

13 ‘ O tempo de Lemar está se esgotando com os Saelemaekers. Pênalti para o Milan que joga rápido e volta a driblar na outra metade do campo.21:14

14 ‘ Um a dois entre Theo Hernandez e Diaz, o francês fecha na cobrança de escanteio de Savic. No entanto, Vincic aponta o chute de meta.21:15

15 ‘ Savic ainda está no chão com dores e o jogo pára novamente.21:15

15 ‘ Tudo começa de novo quando Diaz procura um golpe para Giroud, mas Jimenez o rejeita com a cabeça.21:15

16 ‘ Os colchoneros enfiaram o nariz na metade do campo dos rossoneri e acertaram duas tacadas na série.21:16

17 ‘ Handebol De Paul para desengajamento de County Hernandez.21:17

18 ‘ Não. Diaz domando Kalolo arremesso. Bola pelo meio para Giroud, que se separa da defesa de Jimenez, mas não recebe por interferência do dedo sul-americano.21:19

19 ‘ Direto para as estrelas por De Paul do outro lado.21:19

21 ‘ Kalolo rompe o impasse no cruzamento esquerdo de Casey. A bola que vem fraca nos braços de Oblak.21:21

22 ‘ Atletico pontapé-livre com Carrasco pronto para atirar pelo meio.21:22

22 ‘ Carrasco falha, mas o esquema falha. O Atlético que ainda está no ataque.21:22

22 ‘ Llorente encontra espaço à direita e passa um cruzamento rasteiro para Griezmann. Perca o francês para colidir com a bola de uma posição perigosa.21:26

24 ‘ O Atlético agora dominava a partida após deixá-la nos primeiros vinte minutos no Milan.21:24

25 ‘ Suarez no chão, vítima de atropelamento de Kjaer.21:24

25 ‘ A partida recomeça com De Paul arrastando a bola para uma falta lateral após pressionar Kessié.21:25

27 ‘ Jerrod estende o braço e acerta Koke no rosto. Venchik o avisa.21:26

28 ‘ De Paul dá meia-volta no meio de Lemar, mas Tatarusanu mantém um bom goleiro de fora para pegar a bola.21:28

29 ‘ De Paul libera Llorente atrás de Hernandez. O espanhol tem espaço, mas perde um cruzamento para Suarez.21:29

29 ‘ Diaz ficou sem sapatos após a cirurgia de Lemar. Faça isso pelo Milan, que recuperou a bola.21:29

30 ‘ Kalulu ganha um escanteio na direita. Do conhecimento da Tonali.21:30

30 ‘ Kier espera os zagueiros no escanteio, mas o Milan continua no ataque.21:30

31 ‘ Diaz procura Kronic no meio da área, mas Oblak é cuidadoso e pega a bola com o punho alto.21:31

32 ‘ O cruzamento de Kalulu está perto de Hernandez, Kalulu do outro lado é bom em manter a bola dentro do campo.21:32

34 ‘ O Milan está de volta a campo mais uma vez e agora está no meio campo adversário em caráter definitivo.21:34

34 ‘ Kallu cruza da direita para encontrar Hernandez do outro lado. O francês tenta o primeiro voleio com a mão esquerda, mas não encontra a porta.21:35

35 ‘ Giroud recebe na área, mas é acompanhado por três adversários que roubam a posse da bandeira.21:35

36 ‘ Outro duelo entre Casey e DePaul. O marfinense sai vitorioso novamente ao vencer um tiro de meta.21:36

38 ‘ Os Sailmakers se jogam na área do oponente, mas não encontram espaço para atirar na rede, então a bola ricocheteia nas partes de Kronic e Diaz, que bloqueiam um ao outro e não conseguem acertar a rede.21:39

39 ‘ Pedra calcária de Giro em Gimenez. A última batalha entre os defensores franceses e Madrid.21:39

40 ‘ O Atlético está enfurnado em seu meio-campo e o Milan não consegue encontrar uma luz nas entrelinhas.21:40

41 ‘ Carrasco se deixa cair após contato com Kalulu na borda da área. Wanda convoca o Metropolitano errado, mas Vincic o deixa ir.21:42

42 ‘ Mais protestos da multidão local à intervenção de Tonali em Lemar, que Vincic não aprovou.21:42

43 ‘ Carrasco não conseguiu saltar sobre os Saelemaekers, mas conseguiu um pontapé de canto da esquerda.21:43

43 ‘ Tatarusano sai com o punho levantado para bloquear o chute da bandeira de Carrasco.21:43

44 ‘ Brahim Diaz é derrubado por Jimenez no meio do campo. Finch assobia um erro e Wanda explode.21:44

45 ‘ A última volta das mãos desde a primeira fratura. O Milan no ataque.21:45

45 ‘ Um minuto de recuperação.21:45

45 ‘+ 1’ Romagnoli bate Suarez, então Diaz leva a bola para longe e o moral aumenta. Vincic lembra de todos com dificuldade e o jogo recomeça.21:46

45 ‘+ 1’ A primeira metade termina aqui. Atlético x Milan 0-0.21:47

Desfrute da jogabilidade sem emoção em Wanda Metropolitano, onde a tensão reina. Batalhas difíceis, vários bugs e uma jogabilidade geralmente instável não favoreciam o show, levando a pontuação a zero. A única emoção veio com o milagre de Tatarusano sobre De Paul, tudo inutilizado devido ao impedimento de Carrasco. Para o Milan, que está eliminado, um choque é necessário para reacender suas esperanças de classificação.21:52

46 ‘ E a partida continua com a primeira bola repassada pelo Milan.22:02

46 ‘ Lemar toca Theo Hernandez no tornozelo. O primeiro erro no segundo tempo.22:04

47 ‘ Primeiro episódio do Milan com Saelemakers roubando a bola de Koke no canto da área, levando para a esquerda e chutando para o gol. A conclusão é tensa, mas blocos centrais e Oblak sem problemas.22:06

48 ‘ Limar! O francês quebra à esquerda e entra na área e chuta com a direita. O remate rasteiro foi bloqueado por Tatarusanu no poste próximo.22:06

50 ‘ Griezmann vai longe para Romagnoli pela direita e coloca no meio para Carrasco. Kager é a Providência à frente do belga e salva o Milan em uma situação perigosa.22:08

51 ‘ Romagnoli, e se tocar na bola, Suarez cai no meio do campo e Vincic aceita os donos da casa.22:09

52 ‘ Chute de canto para o Atlético.22:09

52 ‘ Griezmann chutou da esquerda, mas Kjaer permanece no centro da área e limpa.22:09

53 ‘ Griezmann cruzou da esquerda, mas Theo Hernandez espera Carrasco do outro lado.22:10

53 ‘ Parece que o Atlético saiu da casca e pressionou o Milan.22:11

54 ‘ Jiménez acertou Giroud nas costas, mas cobrou falta para o Atlético devido à postura errática do francês.22:12

55 ‘ Saudável em campo para tratar Jerrod e o jogo parou novamente.22:12

56 ‘ Tonali rouba tempo de Gimenez à direita e, em seguida, atende aos Saelemaekers. O belga Giroud finaliza de forma desleixada, a bola avança e o francês busca o gol da semana com um chute de pé esquerdo da entrada. A bola está na curva.22:14

58 ‘ O Milan que elevou o centro de gravidade nesta parte da partida.22:15

58 ‘ As estrelas desde Kessié a vinte metros de distância.22:15

58 ‘ O Milan segue em ataque com um lançamento lateral de Hermoso.22:16

59 ‘ Tonali e Giroud não se entendem, a bola termina perto de Oblak.22:16

59 ‘ Kalulu lidera em Hermoso, bola no meio para Giroud envia Diaz. O espanhol chuta em direção ao gol, mas a defesa rechaça.22:17

60 ‘ Muita confusão nas fileiras dos espanhóis que não conseguem sair do meio.22:17

60 ‘ Theo Hernandez leva tempo em Llorente. O espanhol o detém antes que ele entre na área e Vincic o avisa.22:18