LIVE MN – Em direção a Atl.Madrid-Milan: titular de Giroud, Krunic à frente de Leão. Romagnoli está de volta

Esta é a formação possível do Milan: (4-2-3-1) Tatarusano; Calolo, Keir; Romanoli, Theo; Tonali, Casey; Saelemaekers, Diaz, Kronich; Jerrod.

14,13 – O apito esloveno, Slavko Vincic, dirigirá a partida esta noite entre o Atlético de Madrid e o Milan. O árbitro do Maribor e os rossoneri se cruzaram apenas uma vez: na temporada passada. No entanto, esse precedente com Vincik não é nada positivo, pois ela é repleta de muitas controvérsias. A referida partida remonta à Liga Europeia do ano passado e a partida terminou com um placar de 1 a 1 entre Manchester United e Milan. Certamente você se lembrará dos dois grandes erros que constituíram o duplo confronto que viu a Inglaterra entrar nas quartas de final da competição. Primeiro, ele descartou o uso de VAR, um gol perfeitamente normal de Frank Casey, alegando que era um handebol da Costa do Marfim (não havia fotos claras para provar o toque), então ele não deu um segundo amarelo para Scott McTominay por uma falta óbvia sobre Ryde Krunic na borda da área. Foi a primeira parada. Então o United venceu por 0-1 sobre o tirano e se classificou.

13,35 – Cada vez mais chegam as confirmações do Real Madrid quanto à presença de Raddy Krunic na titularidade rossonera, que enfrentará o Atlético no lugar de Rafael Leão. Com o bósnio em campo, que vai fazer o papel de meia-atacante, Brahim Diaz será o lateral esquerdo.

13,24 – Conforme relatado por nosso correspondente em Madrid, a partida entre o Atlético comandado por Diego Simeone e o AC Milan comandado por Stefano Pioli, terá cerca de 62 mil espectadores. A capacidade máxima do estádio Wanda Metropolitano é de aproximadamente 69 mil espectadores e, portanto, terá praticamente casa cheia.

13,11 – Esta é a escalação possível para o Atlético de Madrid: (3-5-2) Oblak; Savic, Jimenez, Hermoso; Llorente, de Paul; Cook, Limar, Carrasco; Suarez, Griezmann.

12,01 A matemática diz que o Milan ainda espera se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões, apesar de ter somado apenas um ponto nas primeiras quatro partidas do Grupo B: Os rossoneri terão que derrotar o Atlético de Madrid esta noite e depois o Liverpool em 7 de dezembro. em San Siro. Como explica o Corriere della Sera, o diabo já não é o dono exclusivo do seu destino: uma dupla façanha contra os Colconeros e os Reds pode não bastar, o Milan deve olhar também para o resultado do Porto, que terá de marcar um ponto no a maioria deles nas últimas corridas.

10,28 O jogo desta noite contra o Atlético de Madrid é um clássico muito pessoal para o Brahim Diaz. O Milan X, aliás, ainda é propriedade do Real Madrid e na edição de hoje do El País disse às vésperas da partida do Wanda Metropolitano a julgar pela difícil posição dos rossoneri no grupo: “Matematicamente ainda podemos nos classificar – disse o 22- ano de Málaga – Até agora falta a sorte de que sempre precisamos na Champions League. Apesar de termos mostrado que sabemos jogar tão bem quanto no jogo do Liverpool. Também na primeira mão contra o Atlético colocamos em um desempenho incrível. E o objetivo desta noite é entrar em campo e propor o nosso jogo. E conseguir os três pontos. “

10,08 – No sábado, em Florença, Rafael Lião foi forçado a deixar o campo nos últimos minutos devido a câimbras. O português, também graças aos problemas físicos de Rebek, joga muito e nas últimas partidas parece um pouco cansado e estressado. Por isso, perante o jogo desta noite com o Atlético de Madrid, Stefano Pioli pensa em dar-lhe um descanso e não o deixar largar desde o primeiro minuto: Como o La Gazzetta dello Sport referiu esta manhã, Rady deve jogar no seu lugar. Krunic, que atuará como craque enquanto Brahim Diaz se move para o extremo esquerdo.

10,00 – Em comparação com o jogo fora de casa em Florença, haverá três novidades no time titular do Milan que entrará em campo hoje à noite contra o Atlético de Madrid: Alessio Romagnoli substituirá Matteo Gabbia na defesa, e terá Raddy Krunic e não Raphael Leão, enquanto o atacante Olivier Giroud será. O La Gazzetta dello Sport publicou naquela manhã, explicando que o sueco deve largar do banco porque jogou muito no último período, incluindo duas partidas pelo seu país. 11º dos rossoneri deve voltar ao campeonato no domingo contra o Sassuolo. Assim, é Giroud quem lidera o ataque do Milan, que ainda está seco na Liga dos Campeões. Além de Ibra, Rafael Leão, que saiu com cãibras no sábado da partida contra a Fiorentina, também deve descansar: o português, também pelos constantes problemas físicos de Rebek, joga muito no último período e para isso precisa respirar um pouco também. A decisão final será tomada poucas horas antes da partida contra o Atlético de Madrid, mas a sensação é que Rade Krunic estará em campo desde o primeiro minuto e não Leão. Nesse caso, o bósnio serviria como meio-campista-ofensivo, enquanto Brahim Diaz passaria para o extremo esquerdo.

09,58 – Tendo em vista o jogo desta noite contra o Milan, o zagueiro do Atlético de Madrid Jose Gimenez disse à Gazzetta dello Sport: “É uma final, para eles e para nós: não há margem de erro, não podemos permitir que percamos pontos. Vença. Eles também, então vai ser uma boa combinação. A chave? Os episódios, os detalhes. Vai ser uma combinação totalmente estratégica. Conhecemos seus pontos fortes, temos que absorvê-los, sabemos como desfazê-los e a partir daí viva os episódios. ”

09,19 – Em relação à equipe rossonera que vai jogar esta noite contra o Atlético de Madrid, a edição de hoje da Gazzetta dello Sport ganha as manchetes esta manhã: “Giraud será o titular, desta vez descansando Ibra. Krunic é mais que Liao.” Trégua para o sueco após a dobradinha em Florença, os franceses vão liderar o ataque do Milan. O português está cansado de ter jogado muito nas últimas semanas e por isso parece que Stefano Pioli está pronto para colocar Krunic no seu lugar desde o primeiro minuto.

08h00 O Milan se apresentará esta noite na Wanda Metropolitano com um único gol, que é vencer o Atlético de Madrid (talvez por dois gols e portanto a diferença de gols é melhor em partidas diretas se chegar com pontos iguais.) E assim manter as esperanças de classificação para a fase a eliminar da Liga dos Campeões. Infelizmente, os rossoneri também terão de olhar para o resultado do Porto nas últimas duas partidas, mas é preciso antes de mais nada somar os três pontos esta noite. Como o Corriere della Sera mencionou, esta é uma noite vinda de dentro ou de fora do diabo. O caminho para a segunda fase é árduo, mas não impossível: primeiro precisamos de uma vitória dupla sobre o Atlético de Madrid e o Liverpool e, depois, espero que o Porto não tenha marcado mais do que um ponto nas duas últimas partidas da fase de grupos. Assim, o destino do Milan não está inteiramente em suas mãos, depende também dos resultados dos outros, mas antes de tudo temos que vencer os espanhóis.

