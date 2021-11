Horário, programa, canal, streaming, escalações possíveis – OA Sport

Atletico Madrid NS Milão Eles se enfrentarão esta noite em Wanda Metropolitano pelo quinto dia de Liga dos Campeões.

com o Liverpool Já qualificado e garantido o primeiro lugar do grupo NSA segunda passagem para as oitavas de final disponíveis será uma passagem entre o Atlético de Milão e Porto.

Para os rossoneri, que somam 1 ponto no ranking, não há outro desfecho possível a não ser conquistar, para continuar com a esperança de se classificar para a fase de mata-mata da Liga dos Campeões. Muito dependerá também dos resultados do Porto, masNecessidade dos três pontos para o Milan.

O mesmo vale para a equipe Chulo SimeoneE o terceiro do grupo com 4 pontos; É necessária uma vitória para alcançar o segundo lugar e, em seguida, jogar para os playoffs com os portugueses no último dia do Grupo B.

Stefano Pioli Você terá que poupar os feridos Calabria, Tomori e Rebec, vai depender de Zlatan Ibrahimovic O jogo da primeira mão é tão traiçoeiro como importante em Madrid, que começa esta noite dentro de horas 21:00. A partida será transmitida exceto que isso Amazon Prime Video.

Athletic Club Madrid – Milan: onde assistir na TV

Partida: 21:00

TV ao vivo: não disponível

Derita Streaming: Amazon Prime Video

Texto ao vivo: OA Sport

Atleta de Madrid AC Milan: escalações prováveis

Atlético de Madrid (3-4-2-1): Oblak; Savic, Hermoso, Jimenez; Vrsaliko, de Paul; Cook, Carrasco; Correa, Griezmann; Suarez.

Milão (4-2-3-1): Tatarosano; Calolo, Keir; Romagnoli, Theo Hernandez; Casey, Tonale; Saelemaekers, Ibrahim, Diaz, Liao; Ibrahimovic.

Foto: La Presse