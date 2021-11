Direto Chelsea – Juventus: 3-0 Campeões 2021/2022. viva a partida

Onde jogar o jogo: Local: Stamford Bridge

Cidade: Londres

Capacidade: 41.798 espectadores20:24

Boa noite, e bem-vindos ao live report do jogo Chelsea x Juventus, válido pelo quinto dia do Grupo H da Liga dos Campeões.20:24

Após a derrota em Turim contra a Juventus em 29 de setembro, o Chelsea acumulou uma série de oito vitórias consecutivas – incluindo a última por 3-0 no sábado contra o Leicester – e empatou, apesar das inúmeras lesões e ausências. O objetivo da equipe Tuchel, única líder da Premier League inglesa, é recuperar a liderança do Grupo H em detrimento dos bianconeri e se classificar matematicamente para a próxima fase.20:26

Depois de se classificar com pelo menos duas rodadas, a Juventus vai a Londres para a partida da segunda mão contra o Chelsea no grupo da Liga dos Campeões. O objetivo dos bianconeri é vencer para consolidar a primazia na liderança do grupo, o que garantirá na segunda rodada um adversário entre os demais grupos, e talvez encontre algumas certezas que se repetem também no campeonato.20:26

Chelsea Official Training (3-4-2-1) Mendy; Shalluba, Thiago; Silva, Rudiger; James, Jorginho; Kante, Chilwell; Ziyech, Pulisic, Hudson-Odoi. Disponível: Kepa, Marcos Alonso, Christensen, Lukaku, Werner, Loftus-Cheek, Bettinelli, Saul, Barkley, Monte, Azpilicueta, Sar. todo o mundo. Tochel.20:28

Treino oficial da Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancourt, Locatelli, Rabiot; McKinney. Morata, Igreja. Disponível: Perin, Pinsoglio, Arthur, Dybala, Kean, Rugani, Kulusveski, De Winter. Bandos de Allegri.20:30

O Chelsea aposta na defesa de três homens com Chaluba, Thiago Silva e Rudiger contra Mendy. Médio é composto pela dupla habitual de Jorginho e Kanté. James e Chilwell correrão nas trilhas, respectivamente. À frente, o tridente consiste em Ziyech, Pulisic e Hudson-Odoi.20:31

Devido a lesões, Allegri tem opções de treinamento quase obrigatórias. Chesney no gol e na frente dele 4 linhas com Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro. Rabiot no meio-campo com Bentancourt e Locatelli atrás de McKinney, que jogará entre meio-campo e lateral. À sua frente novamente a igreja Morata junto.20:32

Tudo está pronto em Stamford Bridge para o início do grande jogo da noite do Grupo H. Chelsea e Juventus já estão prontos.21:00

1 ‘ A partida começa! A primeira bola é administrada pelo atual campeão Chelsea.21:00

2 ‘ Chelsea chance! A formação da casa foi imediatamente perigosa. Golpe de Kante na grande área e passe suave da direita: a bola não foi empurrada para a rede pelos homens de Tuchel. Em seguida, De Ligt rejeitou um escanteio.21:02

3 ‘ Chilwell remata à esquerda de uma distância de 20 metros. Um tiro de compensação termina sobre a barra.21:03

5 ‘ Aimpante é uma partida do Chelsea que obriga a Juventus a se manter coesa no Metacambo. A equipe de Allegri luta para sair.21:05

7 ‘ Um ato pessoal de Rudiger que, após recuperar a bola no meio-campo, chega até a área de grande penalidade e acorrenta. Bentancur vai cuidar dela em um deslize para varrer um pontapé de canto.21:07

9 ‘ Chute de escanteio para retornar ao centro da área por James. Shaluba chega com a cabeça que, no entanto, não emoldura o espelho retrovisor.21:09

10 ‘ Tenta mostrar o avançado da Juventus nestes primeiros 10 minutos. Bentancur vira à esquerda para Morata que foca e tenta pela direita: rejeitado pela defesa da Inglaterra.21:10

12 ‘ Ele limpa a cabeça, logo nos primeiros minutos de sua defesa, com a formação de Max Allegri. A pressão do Chelsea cedeu, permitindo aos bianconeri pensar com a bola.21:12

15 ‘ Chelsea chance! Experimente a cerveja pessoal do Hudson-Odoi, que é bem servida pela Pulisic na região. Cruzar no meio é perigoso, rejeitado em um slide pela intervenção da Providence de Ligt.21:15

18 ‘ A pressão do Chelsea continua e, como nos primeiros minutos da partida, os bianconeri assediaram o Metacampo.21:18

19 ‘ Rudiger, muitas vezes numa queda ofensiva a esta altura do jogo, tenta finalizar com a mão esquerda: A bola acaba na lateral.21:19

21 ‘ Os homens de Tuchel estão constantemente em busca de ataques de Hudson-Odoi. Até o momento, a sequência de rebatidas direitas da Juventus, formada por McKinney e Cuadrado, tem sido boa em conter o lateral do Chelsea.21:21

23 ‘ Juventus incluiu: Cartão amarelo para Cuadrado.21:23

24 ‘ Chelsea chance! Apesar do ângulo estreito, James ainda tentou chutar a gol. Uma bala venenosa que ele encontrou pronta para se defender de Chesney.21:23

25 ‘ Meta! Chelsea x Juventus 1-0! rede slub. Um escanteio foi executado dentro da grande área, e Rudiger modificou para chutar de dois passos para o zagueiro do Chelsea. Seu primeiro gol na Liga dos Campeões e a vantagem inglesa.21:26

28 ‘ Juventus Chance! Excelente filtro de Locatelli para entrada na região de Morata. O atacante espanhol vence Mendy, mas Thiago Silva salva tudo na linha do gol. O prodígio do ex-zagueiro brasileiro Milan.21:29

30 ‘ Boa reação da Juventus depois de ser goleada há momentos. A equipe de Allegri deve voltar a ser perigosa se quiser vencer pelo menos um empate em Stamford Bridge.21:31

33 ‘ Ritmo mais constante por parte do Chelsea que, claro, não tem vontade de aumentar a pressão depois de encontrar a vantagem.21:33

37 ‘ Chelsea chance! James jogou muito bem na ala direita, livre para chutar a gol. Pausas no peito e um final violento para cruzar: excelente resposta de Chesney em um escanteio.21:37

37 ‘ Substituição Chelsea: saídas Kante, entrada Loftus-Cheek.21:37

38 ‘ O Chelsea ainda é perigoso com uma bola inativa. Rüdiger rumo a um escanteio: chutou um pouco para fora.21:38

40 ‘ Mais um erro do Rabiot na defesa da Juventus. Pulisic tenta tirar vantagem disso, procurando Hudson-Odoi na outra lateral: uma bola mal calibrada e uma ação desbotada.21:41

43 ‘ Chelsea chance! Jorginho encontrou Hudson-Odoi entrando na área que, de frente com Szczesny, esperava um escanteio perfeito de Bonucci.21:43

45 ‘ O árbitro Yovanovic anunciou dois minutos de acréscimo.21:45

45 ‘+ 2’ Juventus Chance! Bateria para a Juventus no primeiro tempo e na final. Chiesa pula dois homens e serve Bentancur no limite da área. O comentário sobre o meio-campista da Juventus que acaba voando por cima da barra.21:48

45 ‘+ 2’ Fim da primeira parte: Chelsea – Juventus 1-0.21:48

A primeira parte em Stamford Bridge terminou com a vantagem da equipa da casa assinada por Chalopah. O Chelsea domina o jogo desde os primeiros minutos, mas abre o marcador apenas com uma bola inactiva. O zagueiro inglês fecha o scrum na área em cobrança de escanteio de direita. Momentos depois, a Juventus agarrou a bola para empatar, mas uma tentativa providencial de Thiago Silva traiu a dor de garganta de Morata ao ultrapassar Mendy na saída.21:50

46 ‘ Ela está de volta a Stamford Bridge! A bola é administrada pela Juventus.22:03

49 ‘ Reinício relâmpago para o Chelsea graças à combinação de Ziyech e Hudson-Odoi. O lado inglês entra na área e é bloqueado por De Ligt quando acerta na rede.22:06

50 ‘ Tiago tenta mudar o jogo, mas acerta Rabio no rosto e acerta o chão. A equipe médica da Juventus parou no estádio e na partida de Londres.22:08

52 ‘ O aquecimento começa com os titulares do banco da Juventus. Kane, Kolosevsky e Dybala estão prontos para entrar neste segundo tempo.22:10

53 ‘ Execute o tiro livre em direção ao meio da área. Thiago Silva surge e se envolve com o punho baixo de Szczesny.22:11

54 ‘ Chelsea chance! Erroraccio na retirada de Bentancourt, que dá aos homens de Tuchel uma oportunidade potencial de alvo. Ziyech Hudson-Odoi chuta na área, mas a ala inglesa ainda se destaca pela defesa da Juventus.22:12

55 ‘ Meta! Chelsea x Juventus 2-0! James Network. Cruzamento da esquerda, desviado para o poste mais distante com uma intervenção de Bonucci, onde James está pronto para nivelar a bola e chutá-la com força com a direita. Conclusão para cruzar torna-se imparável para Chesney: Blues double em Stamford Bridge.22:14