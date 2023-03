Venha para o mundo dos sonhos do porto no antigo mercado

A Noite dos Campeões une a cidade. Hoje à noite, dia 21, casa cheia no velódromo Vecchio Mercato para o grande desafio europeu contra o Porto e mesmo que a lacuna técnica pareça óbvia, sonhar com um remate de canhoto e fumble custa menos de alguns cêntimos. Os convidados de Portugal esta noite não encontrarão a mesma área de hospitalidade à disposição de Sarzanes para a primeira mão no enorme complexo desportivo que está entre os melhores do mundo, nem o ginásio para aquecimento antes do jogo ou espaço de imprensa para entrevistas. Mas a beleza do hóquei no final também é essa, porque à noite o distanciamento social é eliminado e o orçamento econômico não conta. Assim pode acontecer que uma equipa tenha conquistado na sua história 24 Campeonatos Nacionais, 18 Taças de Portugal, 23 Supertaças de Portugal e 2 Taças de Elite, companheiros europeus, 2 Taças das Taças, 2 Taças Cers, 1 Taça Continental e 1 Taça Intercontinental. Um copo, só para dizer uma coisa, você chega ao “PalaTerzi” em Sarzana. Um antigo mercado de frutas e verduras virou hóquei e palco de uma das partidas esportivas mais importantes da cidade. Talvez o mais importante seja com o jogador que já jogou contra o Barcelona. A Liga dos Campeões era um sonho para Sarzana e para o ‘visionário’ presidente Maurizio Corona que, há 30 anos, reassumiu o comando do clube visando a Série A. Para as condições do clube na época, é mais como falar de férias em Marte ou Júpiter. Em vez disso, não apenas o primeiro voo chegou, mas por 14 anos a equipe conseguiu se salvar e irritar os adultos.

Esta noite é mais um marco para a cidade e os seus dirigentes que esperaram anos para dar uma casa ao Sarzana Hockey sem encontrar uma e agora recebem o Porto numa instalação com casa de banho química disponível ao público. As obras internas começarão nos próximos meses Mesmo que haja alguns espaços extras, o vestiário e os banheiros não transformarão uma abóbora em um carrinho. Mas ainda melhor do que nada e um aquecedor elétrico para aquecer o armário dos árbitros. Noite de sonhos e Taças dos Campeões Ainda que a viagem à Europa que conta para esta digressão esteja prestes a terminar. Com três derrotas a seu favor, a classificação rossonera é deficitária, mas esta noite Sarzana jogará com os meninos de Paulo de Reinaldes. Em seguida, uma viagem à Espanha com força total contra o Trisino. Suuuuuu Sarzana.

Massimo Merluzzi