Pogba não foi convocado por motivos disciplinares: Juventus desiste de Fribourg

Turim – Paulo Pogba não vai participar Juventus – Freiburgprimeira parada em Os oitavos-de-final da Liga Europeia. Desta vez, porém, não foi a condição física que lhe custou a convocação, mas sim o atraso na retirada antes do jogo. Pogba não aparece na lista de jogadores que enfrentarão os alemães esta noite: não há outra explicação senão a ausência do camisa 10 da Juventus. Segunda ação disciplinar contra um jogador da Juventus após a multa aplicada a ele Moise Kean Por ter sido expulso aos 40 segundos contra a Roma no domingo.

Juventus e problemas disciplinares em época movimentada

No início da temporada, as lesões determinaram a jornada dos bianconeri. Na semana passada, quando a situação parecia ter voltado à calma, primeiro Kane e depois Pogba se interessaram em agitar as coisas. “Como temos três meses e muitas partidas, precisamos de todos, independentemente dos erros – explicou Massimiliano Allegri Na conferência de imprensa -. Erros que todos cometemos, ele (Ken, Sr. Dr.Ele fez isso, pressionou e vai sair mais maduro.” Hoje foi a vez de Pogba cometer o erro apontado pelo treinador, ou seja, quebrar as regras do grupo, um deslize que não vai permitir que ele leve esta noite e para prolongar a pausa que faz o nariz empinar: depois de apoiar o jogador durante o período de lesão, e aceitá-lo Relutante às decisões do francês sobre o seu tratamento, parecia que tudo estava agora atrás de nós. O pior: Allegri iria perdoe-o por ter feito tantas vezes com Kane, mas não se pode negar que o novo Pogba continua sendo um parente distante daquele que fez os torcedores da Juventus se apaixonarem dentro e fora do campo.