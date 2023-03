A Seleção Nacional Fimba Over-55 prepara-se para o Campeonato da Europa

Catânia – Nos dias 11 e 12 de março, alguns dias depois o dia da Mulhero Vemba tem mais de 55 times nacionais de basqueteE A primeira mulher na Itália da grande família Fimba – A referência oficial no mundo grande basquete – encontro-me em Catânia Para prepará-los ainda mais à luz campeonato europeuque será realizada em albufeiraem Portugal, de 10 a 17 de junho de 2023. Um elenco formado por ex-atletas que atuaram no campeonato italiano e em diversas seleções nacionais durante os anos de atividade competitiva. Variedade com vários Corallo, Premier, Galli, para citar alguns. Treinador de Catânia Gabriela de Piazza. Insira a cobertura no bolo Polina Tzykova, o pivô 1.95 conquistou o ringue da WNBA nos Estados Unidos. Nosso objetivo é a medalha.

Na cidade da Sicília, dois dias de treinos, mas também uma grande festinha de basquetebol, reunindo seniores e adolescentes com um jogo e um certo momento de “escuta”, seguido de um reencontro das velhas glórias de Catânia, distribuição de ferramentas e um jantar à base de peixe, graças ao contributo do canal aquático UCC para a Mascalucia, que também apoiará financeiramente o evento para embarques para Portugal. Agradecimentos especiais ao patrocinador técnico Givova que acreditou na equipa apesar de ser “feminina” e mesmo estando “acabada”, e ao Cus Catania que, com o treinador Gaetano Russo, disponibilizou gratuitamente as instalações e graças a Stella. Di Stefano que organizou a mini festa de basquete.

O Maxibasquetebol e a Fimba que representa é uma realidade cada vez maior (400 equipas participaram no recente Campeonato Europeu-Espanhol) reunindo atletas masculinos e femininos (dos 50 aos 75 anos), para disputar campeonatos continentais e intercontinentais, e para fins sociais desenvolvimento. Cultural e abrangente. É nesta óptica que procede a selecção nacional feminina, que já colaborou desde a sua criação em Outubro de 2022 na organização de uma conferência sobre “violência contra a mulher” com o apoio da Lipa de Charlie Cagleris, e em todos os seus ralis, para além dos treinos com jovens atletas locais, acompanha uma discussão sobre os problemas da adolescência em que procuramos retribuir e partilhar as coisas boas que recebemos dos atletas profissionais e que acumulamos na vida. e em suas experiências esportivas. Um compromisso respeitado por todos os atletas da FEMBA no auxílio às novas gerações sobretudo no período pós-Covid, que certamente deixou nos jovens um sentimento de perplexidade e dificuldade nas relações pessoais.

Em particular, procuramos seguir e afirmar princípios e valores morais, como a lealdade, o respeito, a cooperação, a frustração perante a derrota, a gestão de imprevistos, todos princípios que, uma vez interiorizados e assimilados, são formativos e transversais e por isso dispensáveis ​​em todos os contextos da vida.

O artigo foi escrito em colaboração com Mabel Bocchi, Diretora da Equipe Fimba Over 55