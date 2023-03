Bayern de Munique – Paris Saint-Germain 2 a 0, reviva a transmissão ao vivo: Nagelsmann elimina Messi

Munique, Alemanha) – Muito estava em jogo na Allianz Arena, já que o Bayern de Munique derrotou e eliminou o Paris Saint-Germain na segunda mão das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os alemães, comandados por Nagelsmann, chegaram aos quartos-de-final, derrotando por 2-0 o Encouraçado Galtier, que agora arrisca o lugar no banco. Depois de vencer por 1 a 0 em Paris (gol de Koeman), os bávaros venceram merecidamente Messi, Mbappé e seus companheiros novamente esta noite, graças aos gols no segundo tempo de Choupo-Moting e Gnabry. Boa direção da partida pelo árbitro italiano Daniele Orsato.

23h25

a amargura de Galtier

O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, fala ao Canal+: “Não desbloqueamos a conquista quando tivemos a chance. Jogamos bem no primeiro tempo e sentimos que poderíamos competir com o adversário, mas desperdiçamos nossas chances.“.

23h20

Donnarumma: “Estamos chateados”

Gianluigi Donnarumma, goleiro do Paris Saint-Germain, fala à Sky Sport após a eliminação: “A Liga dos Campeões é assim, são detalhes e deveríamos ter feito mais no primeiro tempo. Com um erro na tua recepção de golos, é uma grande desilusão, estamos revoltados e desiludidos. Devemos olhar para a frente, temos o campeonato e não podemos deixar nada na rua“.

23h10

deleite de Mueller

Capitão do Bayern, Thomas Muller, para Dozen:Num jogo como este, há sempre momentos em que é preciso sofrer e ter um pouco de sorte. Fomos mais cuidadosos na defesa no segundo tempo. Jogamos melhor e merecemos vencer no final“.

23h05

decepção de Danilo

Danilo, zagueiro do PSG, falou ao Canal + Mics após a eliminação: “Infelizmente, o Bayern era muito forte. Tivemos chances no primeiro tempo, não aproveitamos, e nesta Liga dos Campeões isso torna as coisas difíceis. É difícil sair assim, mas esta é a Liga dos Campeões. O Bayern é um time físico, ganhou muitos duelos. Perdemos muito esta noite e isso dificultou as coisas. Eu não posso falar“.

23h

O melhor da partida

O capitão do Bayern de Munique, Thomas Müller, foi eleito o “Homem do Jogo” pela UEFA. Na justificativa, observa-se que “Ele esteve em todos os lugares, teve uma grande participação no primeiro gol e é um verdadeiro líder de equipe“.

22:53

90 ‘+5’ Fim do jogo: Bayern nos quartos-de-final da Liga dos Campeões

Orsato apita: Bayern de Munique derrotou o Paris Saint-Germain por 2 a 0 e se classificou para as quartas de final da Liga dos Campeões. Na primeira mão, em Paris, os comandados de Nagelsmann venceram por 1-0. Excluindo Messi e Mbappé.

22:51

90′ + 4′ Mané marcou para o Bayern de Munique, mas estava impedido

O trio de donos, contratado por Mané, foi impedido por um milímetro de impedimento do próprio ex-atacante do Liverpool.

22h47

89′ Dupla Bayern de Munique: as contas estão encerradas

O estreante Gnabry, que foi servido por Cancelo, disparou para o lado do impedimento e bateu Donnarumma com o pé esquerdo. O Bayern lidera agora por 2 a 0: a classificação para as quartas de final está garantida.

22h44

86′ Mais mudanças no Allianz Arena

Dois substitutos no Bayern de Munique: Cancelo e Gnabry substituem Mueller e Koeman.

22h39

82′ Chance de Saint-Germain

Sergio Ramos errou por pouco o empate: a bola acertou a trave de Sommer.

22h38

81′ Novas substituições no Allianz Arena

Vitina e Nuno Mendes deixam o Paris Saint-Germain, sendo substituídos por Ikitake e Bernat. Mas no Bayern, Musiala sai, dando lugar a Mané.

22h37

80′ Paris Saint-Germain desequilibra, Bayern de Munique domina

O PSG está desequilibrado em busca do empate, mas não consegue morder. O Bayern supera facilmente os franceses e depois de vez em quando tenta fazer incursões ofensivas.

22h33

76′ Substituição no Paris Saint-Germain: saída de Fabian Ruiz

A terceira mudança no Paris Saint-Germain: o ex-napolitano Fabian Ruiz foi substituído por Zaire Emery, que completa 17 anos hoje.

22h25

68′ Substituição pela primeira vez pelo Bayern de Munique

Sai Choupo Moting, autor do gol da Baviera, e entra Sane. Esta é a primeira mudança na partida para os donos da casa.

22h22

64′ Sommer é milagre em Ramos

Os convidados estão a um passo do empate: Sergio Ramos voa alto de cabeça e chuta para a rede, Sommer salva milagrosamente o gol do Bayern com um salto.

21:18

61′ Gol do Bayern de Munique: Bom desta vez

O Bayern, que vem jogando melhor que o PSG no segundo tempo, lidera: Verratti perde a bola na entrada da própria área sob pressão de Goretzka, que manda Choupo-Moting. Tocar na grade é fácil. O Bayern lidera por 1 a 0.

22h09

52′ Bayern marcou um gol, mas estava impedido

Choupo-Moting marcou de cabeça, mas o árbitro Ursato cancelou um sinal de Far Irati. O impedimento ativo de Müller foi decisivo ao tocar na bola, afetando a potencial defesa de Donnarumma.

22h03

Começa a segunda parte do Bayern-BCG

Ela está fora nos segundos 45 minutos do jogo. Há uma mudança repentina em Paris: Mukele, que substituiu Marquinhos aos 36 minutos, foi substituído por Picciapo.

21:47

45′ + 2′ O primeiro tempo terminou no Allianz Arena: 0 a 0

O árbitro Orsato apita no final do primeiro tempo: O placar entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain está fixado em 0-0. No momento, os bávaros se classificaram para as quartas de final da Liga dos Campeões em virtude de uma vitória por 1 a 0 no jogo de ida em Paris, em 14 de fevereiro.

21h45

46′ Faltam dois minutos para a prorrogação

O quarto árbitro cobriu Mariani por dois minutos de prorrogação no primeiro tempo.

21:37

38′ Psg fica a um passo do gol após falta de Sommer

Sommer finta que, apertando, perde a bola com os pés e escorrega: Vitinha chuta para o gol vazio, mas fraco, e De Ligt faz defesa patinando por cima da linha branca.

21:34

35′ Problemas para Marquinhos

Marquinhos pára com um problema na costela, que já sofreu recentemente: o ex-jogador da Roma e capitão do PSG não consegue e é substituído por Mukiele.

21:31

32′ Nova defesa de Donnarumma

O Bayern quase assumiu a liderança com uma grande exibição de Musiala, que controla com o pé direito e chuta com o pé esquerdo: o chute à queima-roupa do número 42 da Baviera foi desviado pelo alerta Donnarumma.

21:24

25′ Uma oportunidade de ouro para Messi

Mbappé serve Messi, que se encontra na zona alemã frente ao Sumer: o guarda-redes do Paris Saint-Germain, um pouco desequilibrado, tenta finalizar o jogo por quatro vezes, mas a defesa do Bayern consegue evitar o perigo com um pouco de sorte.

21:15

16′ Primeiro remate do Bayern

Donnarumma bloqueou habilmente um chute difícil de Goretzka, do Bayern de Munique.

21:12

13′ Tentativa de Mbappé

Mais uma investida ofensiva do PSG contra Mbappé: o atacante francês colidiu com Sommer, que perdeu a bola. Mbappé chuta a gol, mas Ursato já interrompeu o jogo para um ataque ao goleiro do Bayern.

21:10

11′ Paris Saint-Germain continua pressionando

Os primeiros minutos são sob pressão do Paris Saint-Germain, enquanto o Bayern tenta lançar contra-ataques rápidos. Um cruzamento certeiro de Hakimi cruza toda a grande área de Sommer: nenhum companheiro chega ao outro lado e a bola sai por baixo.

21:02

2′ primeiro flash do PSG

Penetração pela esquerda de Mbappé, que chuta oblíquo: trajetória central e a bola é disparada por Sommer.

21:00

Começa a partida entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain

O árbitro Orsato inicia a partida: primeira bola para os convidados do Paris Saint-Germain.

20h45

Todos os árbitros italianos em Mônaco

O árbitro da partida entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain é Daniele Orsato, com auxílio dos árbitros Ciro Carboni e Alessandro Gellattini. Os demais membros da equipe de arbitragem também são italianos: o quarto árbitro é Maurizio Mariani, o Farr é Massimiliano Irrati e o assistente Farr é Paolo Valeri.

20h35

Nagelsmann: “Os primeiros 20 minutos foram decisivos”

O técnico do Bayern, Julian Nagelsmann, falou com Dazn antes da partida: “Será interessante ver como Paris aborda a partida. Acho que ele vai nos pressionar mais do que no primeiro tempo em Paris. Os primeiros 20 minutos darão o tom da partida“.

20h20

Muitos torcedores franceses nas arquibancadas

O Paris Saint-Germain, que deve tentar dar a volta por cima da derrota fora de casa por 1 a 0 no jogo de ida, poderá contar com o apoio dos 4.000 torcedores parisienses que estarão nas arquibancadas da Allianz Arena.

19h55

As escalações oficiais para a partida

Bayern de Munique (4-2-3-1): verão; Stanisic, De Ligt, Uppecano, Davies; Goretzka, Kimmich; Musiala, Müller, Koeman; Chubu Moting. Técnico: Nagelsmann.

Paris Saint-Germain (3-5-2): Donnarumma; Danilo, Ramos, Marquinhos; Hakimi, Vitina, Fabian Ruiz, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé. Treinador: Galtier.

Allianz Arena, Munique