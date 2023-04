“Só fui enganado duas vezes na vida. A primeira vez quando pedi três kebabs e só me deram dois. A segunda vez quando contratei o Cristiano Ronaldo.” As palavras e a música do adorador Al-Mimar, o chefe de Al-Nasr O que, segundo noticiou a imprensa espanhola, Ele ia literalmente atirar em zero no CR7.



Uma frase literalmente sensacionalista, se confirmada, pode abrir um enorme fosso na relação entre o clube saudita e o campeão português. Da Espanha, este lançamento “ofensivo” foi refutado e confirmado por vários meios de comunicação, tentando também dar uma explicação sobre o porquê de tanto ódio.

De acordo com as reconstruções (todas as quais, como mencionado, serão avaliadas), o presidente do clube, também conhecido como cavaleiro impuro, Ele não vai pronunciar as palavras para repetir suas palavras Insatisfação com o comportamento de Cristiano Ronaldo Em entrevista ao ArabiaNews50. O ex-presidente da Liga Profissional Saudita não teria gostado de alguns direção Para o ex-atacante da Juventus, Manchester United e Real Madrid, Contra companheiros, treinadores e sobretudo contra torcedores adversários.

Cristiano Ronaldo, que ganha € 200 milhões por ano com o Victory, mas também recebe muito boca a boca daqueles que assinam esse cheque. O português, por seu lado, continua a sua aventura no campeonato saudita em que é Ele já marcou 11 gols (dois pênaltis). Por outro lado, o time da capital, Riad, está em Segundo colocado na classificação com 53 pontos, 6 pontos atrás do líder Al-Ittihad.

