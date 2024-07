Alegrem-se como lobos cinzentos, ataquem o Demiral Turco – Campeonato Europeu 2024

Junte o dedo indicador e o polegar para formar os olhos. Os outros dedos são levantados para representar orelhas de lobo.

Foi assim que Merih Demiral, defesa da Turquia e antigo jogador da Atalanta e da Juventus, comemorou o segundo golo frente à Áustria, golo que permitiu à equipa de Vincenzo Montella voar para os quartos-de-final do Campeonato da Europa.

Mas este gesto dirigido aos adeptos turcos reunidos no Estádio de Leipzig pode custar-lhe a desclassificação. Na verdade, a “saudação ao lobo” tem um significado político, e a UEFA, que proíbe a expressão política durante as suas manifestações, abriu uma investigação. Demiral fez a tradicional saudação ao movimento dos Lobos Cinzentos, um movimento de extrema-direita e nacionalista turco famoso, entre outras coisas, pelo seu envolvimento no ataque ao Papa João Paulo II.

A saudação “política”, além de proibida pelos regulamentos da UEFA, está proibida na Áustria, onde membros do governo também intervieram no caso exigindo punições exemplares ao jogador de futebol. A ministra do Interior alemã, Nancy Weiser, disse: “Os símbolos da extrema direita turca não têm lugar nos nossos estádios. Usar o Campeonato Europeu de Futebol como plataforma para o racismo é completamente inaceitável”, apelando à intervenção das autoridades. Palavras que podem levar a uma crise diplomática: Ancara convoca o embaixador alemão em Türkiye. O Ministério das Relações Exteriores da Turquia afirmou que “este gesto não é proibido na Alemanha”, denunciando as posições políticas alemãs e descrevendo-as como “hostis aos estrangeiros”.

Mas entretanto, a UEFA já tomou medidas. A Associação Continental de Futebol anunciou que “foi aberta uma investigação sobre o alegado comportamento inadequado do jogador”, acrescentando que “mais informações a este respeito serão fornecidas oportunamente”. A desclassificação não está descartada, mas o jogador provavelmente será multado. Por sua vez, Demiral expressou-se após a partida, afirmando o caráter exclusivamente “patriótico” da celebração: “Estou feliz por ter feito isso para indicar a identidade turca – explicou – fiz isso porque tenho orgulho disso”. Seja turco, vi que os torcedores estavam fazendo isso e queria responder a eles. Na verdade, esta não é a primeira vez que o zagueiro, que se mudou para o Al-Ahly no ano passado, é repreendido por gestos políticos. natureza: em 2019, seu tweet de apoio à invasão militar fez com que a Turquia na Síria reprimisse os rebeldes curdos Discussão: Na Áustria, abriu-se a discussão sobre a questão e a política no futebol, e o atacante da seleção nacional Michael Gregoritsch disse: “Devemos nos afastar de ideias de direita.”

O técnico Ralf Rangnick já havia alertado para o fortalecimento do extremismo de direita na Europa. Durante o Campeonato da Europa ocorreram vários incidentes políticos provocados por adeptos de diferentes equipas. Por exemplo, no jogo contra a Polónia, os apoiantes austríacos levantaram uma faixa com o slogan “Defenda a Europa” do movimento de extrema-direita Identidade. Mas na Alemanha, a música “L’Amour toujours”, do DJ italiano Gigi D’Agostino, foi proibida porque os neonazistas alemães mudaram a letra para “Alemanha para os alemães, fora os estrangeiros”. Enquanto isso, a polícia de Leipzig investiga o fato de a mesma música ter sido cantada por torcedores austríacos durante a partida contra o Türkiye.

