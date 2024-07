Dois adeptos foram pontapeados e socados durante o jogo Portugal-Eslovénia: rodeados por dez anfitriões

Dois torcedores portugueses tentaram invadir o campo pouco antes do pênalti de Cristiano Ronaldo contra a Eslovênia. Os donos da casa primeiro os bloqueiam e depois os chutam e socam no túnel do estádio. O vídeo das arquibancadas mostra o que aconteceu.

A vitória de Portugal sobre a Eslovénia, na sequência de um desempate por grandes penalidades que permitiu à equipa de Martinez qualificar-se para os quartos-de-final, foi marcada por emoção. Um episódio desagradável para dizer o mínimo. Tudo aconteceu no momento crucial da partida, quando Cristiano Ronaldo se preparava para cobrar o pênalti que o capitão de Portugal perdeu. Antes de Oblak fazer sua defesa na Arena Frankfurt, ele estava prestes a entrar Claramente, os fãs estão prontos para a invasão.

Mas naquele momento o torcedor português foi parado a tempo e levado até o túnel do estádio e Pelo menos 7 pessoas foram espancadas e chutadas por seguranças. O torcedor foi agredido na área de acesso ao estádio, enquanto outro torcedor foi detido no chão antes mesmo de entrar. As imagens são claras e mostram com A extensão da violência infligida por alguns supervisores aos adeptos portugueses. Das arquibancadas, alguém achou por bem registrar tudo e denunciar o ocorrido, principalmente a brutalidade dos golpes.

O momento em que Cristiano Ronaldo defendeu o pênalti de Oblak.

O que aconteceu no túnel do estádio: violência contra torcedores

Invadindo o campo, especialmente nas últimas partidas de Portugal Já se repetiu muito. O processo de busca de selfies utilizando o CR7 foi alvo de muitas críticas aos seguranças dos estádios na Alemanha. Incapacidade de controlar bem 5 invasões durante Portugal e Turquia Acabou irritando o próprio Ronaldo. Esta é a razão óbvia por detrás da exigência de mais controlo. Mas é evidente que as coisas ultrapassaram os limites e que alguns agentes de segurança perderam completamente o controlo.

Segundo uma testemunha, e conforme relata o Correio da Manhá, o ataque ocorreu quando um torcedor tentou entrar em campo pouco antes do pênalti marcado por Cristiano Ronaldo. Outro torcedor também tentou impedir que o amigo entrasse no estádio Mas também foi parado e agredido com chutes e socos por vários seguranças do estádio. É certo que as fotos tiradas pelos adeptos serão agora entregues aos responsáveis ​​pela gestão da organização e segurança dos estádios durante o Europeu para identificação dos responsáveis ​​e pedido de esclarecimentos.