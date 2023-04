Juventus avisa cobrança de pênalti de Ocampos, Bilbao KO

Bilbau (Espanha) – Próximo adversário da Juventus na Liga Europa, o Sevilla venceu por pouco em Bilbao Num jogo escasso de emoções, concluiu-se com a estatística espantosa de um remate à baliza, penálti decisivo de Ocampos. Os andaluzes, que não têm muito a pedir no seu campeonato, com esta conquista sobem aos 41 pontos, igualando o Girona no décimo lugar da classificação da La Liga. Os bascos, por outro lado, permaneceram em 46, a -3 do sexto colocado Betis.

Bilbau-Sevilha: apenas 24 minutos para Berenguer, mau para Suzu, Lamela e Gomez São os donos da casa que realmente colocam algo a mais em campo, principalmente no primeiro tempo, para dar um jeito Gols de Neco Williams aos 8 minutos e Gorozita aos 16, mas o VAR teve que ser negociado de qualquer maneira.. O técnico da casa, Mendelbar – preocupado com Acuna, que foi substituído no segundo tempo – disparou o trio de craques com suas passagens pela Itália, Suso, Lamela e Ocampos, a partir de 1′, para depois chutar. Papu Gomez aos 56 minutos, o protagonista imediatamente em uma pequena luta. Entre os atletas Apenas 24 minutos para o ex-Torino Berenguer. Uma sensacional omelete entre Unai Simon e Yeray Alvarez abriu caminho para a vitória do Sevilla, com Ocampos roubando a bola do zagueiro basco na área, deixando-se esticar e convertendo de 11 metros.

Vença La Liga, Valência e Villarreal O Villarreal venceu o Espanyol por 4 a 2 e conquistou o quinto lugar na classificação da La Liga do Betis, que empatou por 0 a 0 contra o Real Sociedad na terça-feira. No Estadio de la Ceramica, os convidados estão na frente no final da primeira parte com Puado, depois Joselu – aos 73 minutos – goleou a dobradinha assinada por Capoue (53′) e Parejo (aos 63 minutos em um rebote defendido por Pacheco). Jackson aos 80 minutos e Kabwe novamente aos 92 minutos deram o sucesso ao Yellow Submarine. A segunda equipa do Barcelona acabou por expulsar o Exposito aos dez minutos do minuto 95. Em vez disso, o Valencia saiu da zona de rebaixamento, vencendo o Valladolid por 2 a 1 no jogo de volta.: Diakhaby (60′) e Guerra (93′) responderam à vantagem inicial de Larin (6′). Villarreal – Espanyol 4-2, resumo do jogo e estatísticas Valência – Real Valladolid 2-1, resumo do jogo e estatísticas

