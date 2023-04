Roma – Milan Quando vamos jogar? Programa, hora de início, TV

Na encruzilhada entre Roma e Milão O que costuma acontecer no calendário da Serie A, antes da Inter-Lazio, que também é crucial para o Scudetto do Napoli, Roma-Milan será disputada. A partida será disputada no Estádio Olímpicoàs 18h00 de sábado, 29 de abril.



Será um desafio essencial para a corrida da Liga dos Campeões para ambas as equipes, com a formação da Roma terminando em quarto lugar na classificação alcançada pelos rossoneri. com 59 pontos, Depois de perder para o Atalanta na noite de segunda-feira.

Escolhas dos treinadores

Mourinho está gravemente ferido. Karsdorp, Darboe, Wijnaldum, Smalling, Llorente estão desaparecidos E muito provavelmente Dybala, que no máximo pode jogar uma parte muito pequena do jogo. O problema está na defesa, tanto que Mo, brincando com Totti, pede ajuda à Abadia.

Há uma cédula na cabeça do treinador português, que é a cédula para um papel Centroavante entre Abraham e BelottiEnquanto Pellegrini e El Shaarawy serão colocados atrás de um deles.

No entanto, há dois retornos importantes do Milan: Jerrod voltou ao centro do ataque E Calabria na ponta direita após a desclassificação. De resto, a equipa manteve-se a mesma, Com Kalulu começa de novo depois de uma longa pausa.

Segue abaixo calendário completo, programação detalhada, horário de início, escalações possíveis, programação da TV e transmissão ao vivo do Roma-Milan, partida válida pela 32ª rodada da Série A. A partida será transmitida ao vivo pelo Zona DAZN (Canal 214), Transmissão ao vivo no DAZN e texto ao vivo no OASport.

POSSÍVEIS ALIANÇAS ROMA-MILAN

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio Mancini, Ibanez, Cumbula; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Peregrinos. El Shaarawy, Ibrahim. Treinador Mourinho

Milan (4-2-3-1): Minyan. Calábria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Chronici; Diaz, Bennacer, Lião; Jerrod. todos

Calendário de Roma e Milão

sábado 29 de abril

18h00 Roma – Milão – TV ao vivo no Sky Sport Zone DAZN (214); Transmissão ao vivo no DAZN

PROGRAMA ROMA-MILAN: ONDE ASSISTIR O JOGO NA TV E NO TRANSMISSÃO

Ele vive: Sky Sports Zone Dazen (214)

Transmissão ao vivo: DAZN é apenas para assinantes

Texto direto: OA Sports

