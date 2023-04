Atletismo, Nick Ponzio se aposenta! Anúncio repentino nas redes sociais

Um raio real do azul. atletismo italianoque se prepara para o evento principal de 2023, ou seja, i Copa do Mundo em Budapeste (Hungria) agendado De 19 a 27 de agostoEle foi abalado por uma notícia inesperada. Refere-se a Nick Pôncio.

Bom, Especialista em arremesso de peso ítalo-americano Ele anunciou em seu perfil no Instagram que Retirar-se da atividade desportiva. O nativo de San Diego, de 28 anos, cidadão italiano desde 15 de junho de 2021 (seu bisavô era siciliano), decidiu que isso diz o suficiente, Ele confirmou em um longo post que sua última corrida será Drake Relays.

Uma corrida em que terminou em quarto lugar com o tempo de 20,59dirigido por Ryan Crozier Com 22,42 (3 arremessos em 22 jardas e 3 vazios), Dica Pimenta (21.45) e quem Chuck Inquichi (20.81). “Bem, os rumores eram verdadeiros. Lamento informar a todos que é com o coração pesado que vou me aposentar involuntariamente do atletismo por tempo indeterminado.As primeiras palavras da carta de Pôncio.

“amanhã [ieri, n.d.r.] drakerelays provavelmente será a última corrida da minha carreira. Esta não é minha decisão nem o que eu quero fazer, mas está além do meu controle. Farei um vídeo para explicar tudo completamente para que todos entendam logo quando tudo for oficial. Atualmente, estou afastado do esporte e não aceito mais competir profissionalmente no futuro próximo. Os últimos meses foram muito difíceis para mim em muitos aspectos, e isso sem dúvida transparece no meu funcionamento e na minha vida diária.“, foco do atleta italiano.

“Perdi tantas coisas que antes me faziam sentir bem e bem comigo mesmo, e realmente foi o pior ano da minha vida até agora. É verdadeiramente terrível o que as autoridades decidiram fazer aos atletas com as novas regras que criaram para punir os atletas por pequenas infrações, mas não importam as circunstâncias e os fundamentos atenuantes. Infelizmente, não importa mais o que eu quero ou tento fazer, e eles não se importam mais. Parecem preferir ver o esporte morrer, desqualificando jovens talentos, do que vê-lo florescer. Eu gostaria de poder continuar a ser o ‘showman’ para todos vocês, e fazer com que gostem de assistir nosso amado esporte com um sorriso no rosto, mas por enquanto o controlador diz que não pode ser o caso. Obrigado a todos por tudo. Espero que todos tenham gostado do que eu tinha para oferecer, tive a oportunidade de fazer isso por um tempoconclui Pôncio.

A conclusão é, como dito, inesperada para o atleta que está com ZenwareGenericName ele sentou Leonardo Fabry Ele passou a construir uma lista de atletas de qualidade, que é considerada a vitória europeia de Weir no Campeonato Europeu Indoor deste ano. A carreira está arquivada, com um pico no ano passado no Campeonato Europeu Outdoor em Munique (Alemanha) onde Ponzio terminou em quarto lugar com uma escala de 20,98. Também é justo considerar o nono lugar no Mundial de Eugene (EUA) também em 2022 com 20,81.

Postado no Instagram por NICK PONZIO

Foto: La Presse

