Futebol na TV hoje (sábado 29 de abril): calendário, programas, horários na Itália e no exterior. Como transmitir partidas

Começa de manhã cedo. Às 9h00, os adeptos do futebol já podem ligar para experimentar o habitual sábado cheio. Abrir o gabarito, como sempre, é Liga Australiana é no fim de semana O italiano Alino Diamante entrará em campo pela última vez: O ex-meia-atacante do Bologna, entre outros, anunciou sua aposentadoria. O jogo em causa é o Perth Glory-Western United, que será transmitido em direto pela OneFootball a partir das 14h00, tal como os três jogos do programa da manhã.

Também dia cheio de compromissos para Primavera 1, com a Sportitalia a colocar no calendário quatro datas cheias de ideias divertidas a partir das 11: começando com Sassuolo-Atalanta e depois, depois disso, espaço para Milan-Lecce, Empoli-Bologna e Cagliari-Cesena. Dois jogos estão marcados para Série A para mulheresum dos quais (Roma-Fiorentina) estará visível no LA7 e também no Tim Vision.

A partir das 13h30, sobem ao palco as 5 principais ligas europeias. A cortina sobe Liga Premiada Com o Crystal Palace contra o West Ham, um jogo delicado em termos de salvação, então continuamos entre eles liga E Bundesliga. A Bundesliga, às 15h30, coloca o Union Berlin frente ao Bayer Leverkusen, próximo adversário da Roma na Liga Europa: uma oportunidade para ver como joga a equipa orientada por Xabi Alonso.

Um pouco mais tarde, o primeiro desafio para La Liga Entre Elche e Rayo Vallecano, marcado para as 16h15. Mais interessantes são as duas partidas que se seguem no final da tarde e início da noite, com Real Madrid e Barcelona enfrentando Almeria e Betis Sevilla, respectivamente. Permanecendo na Península Ibérica, às 21h30 o Gil Vicente transmite o Benfica, jogo válido para liga portuguesa E que a equipe de Roger Schmidt precisa vencer para se defender do ataque do Porto.

Além dos Campeonatos da Europa, o dia inclui jogos divisão da liga argentinaE BrasileiraoE Liga dos Campeões da Ásia E Super Liga Chinesa. Abaixo está a programação completa de onde assistir a todas as partidas de futebol marcadas para hoje, sábado, 29 de abril.

A lista completa de futebol na TV hoje

09h00 A-LEAGUE: Sydney-Newcastle Jets – Transmissão ao vivo no OneFootball

09h00 A-LEAGUE: Macarthur-Wellington Phoenix – Transmissão ao vivo no OneFootball

11h00 PRIMAVERA 1: Sassuolo-Atalanta – Transmissão em directo na Sportitalia

11h45 A-LEAGUE: Melbourne Victory-Brisbane Roar – transmissão ao vivo no OneFootball

12h30 SÉRIE FEMININA: Sampdoria-Sassuolo – Transmissão ao vivo no Tim Vision, apenas para titulares do passe de temporada

13h00 PRIMAVERA 1: Milan-Lecce – Transmissão ao vivo na Sportitalia

13h30 Premier League: Crystal Palace – West Ham – Live TV na Sky Sport (203), apenas para portadores de passe de época; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

13h35 SUPER LIGA CHINESA: Beijing Guoan-Shandong TaiShan – OneFootball ao vivo

14h00 A-LEAGUE: Perth Glory-Western United – Transmissão ao vivo no OneFootball

14h30 Série Feminina: Roma-Fiorentina – TV ao vivo no LA7, sem criptografia; Transmissão ao vivo no Tim Vision, somente assinantes

15h00 PRIMAVERA 1: Empoli-Bologna – Transmissão ao vivo no Sportitalia SI Live 24

15h00 PRIMAVERA 1: Cagliari-Cesena – Transmissão ao vivo no Sportitalia SoloCalcio

15h30 BUNDESLIGA: Union Berlin-Bayer Leverkusen – TV ao vivo na Sky Sport (251), apenas para portadores de ingresso de temporada; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

16h00 PREMIER LEAGUE: Brighton-Wolverhampton – Live TV na Sky Sport (203), apenas para titulares de bilhetes de época; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

16.15 LIGA: Elche-Rayo Vallecano – DAZN LIVE STREAM, SOMENTE PARA PORTADORES DE INGRESSOS DE TEMPORADA

16h30 SUPERCOPA SÉRIE C: Catanzaro-Feralpisalò – Transmissão ao vivo no Eleven Sports e OneFootball, apenas para titulares de ingressos para a temporada

18h00 SÉRIE A: Roma-Milão – TV ao vivo na Sky Sport Zone DAZN (214); DAZN Live Streaming, apenas para assinantes

18.15 Campeonato grego: Ionikos-Pas Giannina – Transmissão ao vivo no Mola

18h30 LIGA: Real Madrid-Almeria – DAZN transmissão ao vivo, apenas para titulares de ingressos de temporada

18h30 BUNDESLIGA: Schalke 04-Werder Bremen – TV ao vivo na Sky Sport (203 e 213), apenas para portadores de passe de época; As transmissões ao vivo no Sky Go são apenas para assinantes

19h00 PRIMERA DIVISION ARGENTINA: Velez-San Lorenzo – Transmissão ao vivo no Sportitalia SoloCalcio, OneFootball e Mola

19h30 Liga dos Campeões da AFC: Al Hilal-Urawa Red Diamonds – Transmissão ao vivo no OneFootball

20h45 SÉRIE A: Turim-Atalanta – TV ao vivo na Sky Sport (201, 202, 213 e 251), apenas para titulares de tíquetes de temporada; Transmissões ao vivo no Sky Go e DAZN são apenas para assinantes

21h00 LIGA: Transmissão Barcelona-Betis Sevilla – DAZN AO VIVO, apenas para portadores de ingresso de temporada

21h30 Liga Portuguesa: Gil Vicente Benfica – Transmissão em direto no OneFootball

21h30 BRAZILIRAO: Fortaleza-Fluminense – Transmissão ao vivo no OneFootball e Mola

21h30 BRASIL: Curitiba-São Paulo – Transmissão ao vivo no OneFootball e Mola

23h30 BRASIL: Palmeiras-Corinthians – transmissão ao vivo no Sportitalia SoloCalcio, OneFootball, Mola

