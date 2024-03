O acordo foi alcançado e a criança prodígio é renovada até 2028: detalhes

Jerry Cardinale (La Presse) -spaziomilan.it

Tudo isso para renovar o jovem craque do Milan até 2028. A fumaça branca deve chegar nos próximos dias.

A estrada na Europa representa, sem dúvida, uma importante encruzilhada da temporada MilãoE não apenas para adultos. Os homens de Stefano Pioli, depois da desilusão da eliminação dos grupos da Liga dos Campeões, continuam a sua caminhada na Liga Europa, onde terão de enfrentar a Roma de Daniele De Rossi nos quartos-de-final. Além da equipe titular, a equipe Primavera de Ignazio Abate também tem grandes sonhos.

Embora os jovens rossoneri ocupem atualmente a sétima colocação no campeonato, estão surpreendendo a todos na categoria juvenil. Na verdade, na Europa, as estrelas rossoneri são uma equipa completamente diferente, uma equipa capaz de chegar às meias-finais da competição (vencer o Real Madrid nos quartos-de-final), onde enfrentará o Porto.

A trajetória na liga juvenil é uma justificativa para o projeto implementado pela empresa, que sempre deu prioridade aos jovens e ao seu desenvolvimento. Neste momento são muitos os talentos que se dão a conhecer no Milanello e entre os tantos nomes ele sem dúvida se destaca Kevin ZeroliMeio-campista, nascido em 2005 e capitão do time. O jovem de 19 anos alcançou um crescimento tremendo nos últimos meses e o Milan decidiu recompensá-lo.

Milan aposta tudo em Zeroli: renovação até 2028

O menino de Busto Aristizio é hoje um dos pilares da equipe de Abate e suas atuações certamente não passaram despercebidas nem aos olhos de Pioli. Na verdade, desde o início da temporada, a turma de 2005 já entra em campo há muito tempo três vezes, entre a Liga Italiana e a Copa da Itália, com os grandes. Portanto, o Milan não quer deixá-lo escapar e por isso, segundo você relatou Horário de BrasíliaEle decidiu estender seu contrato Até 2028O anúncio oficial deverá chegar muito em breve, depois de finalizados os detalhes finais.

Certamente uma grande exibição da empresa, sabendo que tem um potencial crack nas mãos. Os últimos dias foram, sem dúvida, mais do que positivos para Zeroli, que foi decisivo poucas horas atrás, antes da notícia da renovação da camisa do time. Seleção Nacional Sub-19Ele marcou na vitória do Goliada por 5 a 0 sobre a Geórgia, o que permitiu aos italianos a passagem para a fase final do Europeu, torneio em que Zeroli é candidato a ser um dos campeões.