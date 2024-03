O programa de 24 de março é gratuito

o O Campeonato de MotoGP de 2024 verá a segunda etapa da temporada chegar ao fim Amanhã, domingo, 24 de março:EU GB PortuguêsparaAutódromo Internacional do Algarveaquecimento para as motos e, na ordem, serão realizadas as corridas Moto3, Moto2 e MotoGP.

Transmissão ao vivo do aquecimento e corrida de motos às 10h40 e 15h00

Aqui está o calendário, programa e horário de início de domingo do Grande Prêmio de Portugal de 2024, Segundo teste Das categorias MotoGP, Moto2 e Moto3. O evento será transmitido ao vivo pela Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, transmitido ao vivo pela Sky Go e Now e transcrito ao vivo pela OA Sport.

lá TV diferida gratuita de corrida de moto Estará disponível a partir das 20h15 na TV8 HD e tv8.it, que também transmitirá corridas de Moto3 a partir das 17h10 e de Moto2 a partir das 18h25. Abaixo está Plano Seguidor Grande Prêmio de Portugal de MotoGP de 2024 com Direto e diferido Propostas em TV e transmissão ao vivo.

Ordem de chegada, resultados e classificação do MotoGP Sprint Race GP Portugal 2024: triplo espanhol, Francesco Bagnaia quarto

Ver mais

Calendário do Campeonato Português de MotoGP de 2024

Domingo, 24 de março

10h40-10h50 MotoGP, Grande Prémio de Portugal: Aquecimento – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

12h00 Moto3, Grande Prémio de Portugal: Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, adiado 17h10 TV8 HD, tv8.it

13h15 Moto2, Grande Prêmio de Portugal: Corrida – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, adiado 18h25 TV8 HD, tv8.it

15h00 MotoGP, Grande Prémio de Portugal: Corrida – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, adiado 20h15 TV8 HD, tv8.it

GP PORTUGUÊS DE MOTOGP 2024: onde assistir na TV e ao vivo

Ele vive: Ao assinar Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, transmissão gratuita na TV8 HD (somente corridas).

transmissão ao vivo: Ao assinar Sky Go e Now, transmissão diferida gratuita em tv8.it (somente partidas).

Transmissão de texto ao vivo: Esportes de agricultura orgânica.

Programa TV8 HD gratuitamente

Domingo, 24 de março

17h10 Moto3, Grande Prêmio de Portugal: Corrida – TV8 HD atrasada, tv8.it

18h25 Moto2, Grande Prémio de Portugal: Corrida – TV8 HD adiada, tv8.it

20h15 MotoGP, Grande Prêmio de Portugal: Corrida – TV8 HD atrasado, tv8.it