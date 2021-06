Europeus, Alemanha Hungria: formações possíveis e onde ver o jogo

Em Munique, a Alemanha enfrenta a Hungria no último dia do Grupo F na Euro 2020. Fora de Muller devido a uma lesão, Loew Sane disparou. Rossi confirma os onze que pararam a França. Possíveis escalações e todas as informações sobre como assistir à partida na TV

último dia de F. Grupo Duas partidas cruciais com a qualificação para as oitavas de final em jogo. Indecisos: França lidera o grupo com 4 pontos, Portugal e Alemanha Eles têm 3, mas tambémHungria Ponto funciona. Tudo foi decidido nos últimos 90 minutos, com dois jogos disputados em simultâneo. Na Allianz Arena de Munique, a Alemanha enfrentará a Hungria. Depois da primeira derrota frente à França, a equipe de Loew se substituiu ao vencer Portugal por 4 a 2 graças a uma excelente exibição. Em contraste, a Hungria perdeu a primeira partida contra a equipe de Cristiano Ronaldo, mas depois alcançou um feito ao empatar com a França.

Possíveis formações aprofundar

Problema no joelho, Muller saiu com a Hungria Joachim Loew confirma que o 3-4-3 já está implantado nas duas primeiras corridas. Comparado com os jogos anteriores, algo vai mudar no ataque, pois Müller Ele não está disponível devido a um problema no joelho: ele estará no lugar في são. Quanto ao resto, Havertz e Gnabry enfatizaram. No topo do meio-campo estão os regulares Gundogan e Kroos, com Kimmich e Gouzens de fora. Na defesa, Ginter, Hummels e Rudiger na frente de Neuer. Já a Hungria entra em campo com a mesma formação que impediu a França no empate em 1-1: 3-5-2 Szalai e Sallai direto em frente. Alemanha (3-4-3): novo; Ginter, Hummels e Rudiger. Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Sani, Gnabry, Havertz. ct. amor READ Juventus e Cristiano Ronaldo dormindo com a Coppa Itália: "Que felicidade". foto Hungria (3-5-2): galáxia; Butka, Urban, Att. szalay; Nego, Kleinheisler, Adam o Grande, Schafer, Vial; de Anúncios. Szalai, Sallai. eu. russo

Treinador da Alemanha: “Vamos encontrar alguns espaços e vamos precisar de paciência” aprofundar

Aos 12, eles estão na rodada de 16: todos os pares A seleção alemã precisa de uma vitória para se qualificar, mas Joachim amor Ele sabe que não será uma partida fácil: “Os húngaros são mestres nisso defenda-se, teremos que manter o foco alto por 90 minutos. Vai ser mais curto do que em Portugal e vamos encontrar alguns espaços. Precisamos jogar rápido e temos paciência, o mesmo Portugal frente à Hungria abriu o marcador aos 83 minutos, ainda tem hipóteses de se qualificar e vai tentar aproveitá-la ”, disse o seleccionador da Alemanha. Treinador da Hungria: “Tal como no carnaval, procuramos a primeira vitória” Marco russoApós o sorteio com a França, ele procura outra empresa: “Temos um grupo específico de ferro مجموعة ‘da morte’, com três equipes que podem chegar às semifinais. Nos sentimos como Al ParqueMas temos que manter os pés no chão. Estamos aqui para jogar um jogo de alto nível e vamos tentar voltar de Mônaco com primeira vitória neste torneio. É claro que a primeira equipa a ser eliminada é a Hungria e é difícil discordar. Chegar aqui é uma conquista tão importante, em 2018 não tínhamos condições para nos classificarmos. “Mas fomos em frente e conseguimos”, disse o treinador da Hungria.

Onde você vê a Alemanha e a Hungria na TV aprofundar

Europeus, calendário de jogos de hoje O jogo Alemanha-Hungria, válido para o terceiro dia do Grupo F, será disputado no Euro 2020 Quarta-feira, 23 de junho às 21h Na Allianz Arena em Munique. A partida será visível ao vivo hoje Sky Sport 253 (Satélites e a Internet) e Sky Sport 486 (TDT) Comentário de Riccardo Gentile, comentário técnico de Nando Orsi. Um gol direto, para acompanhar a partida em conjunto com a seleção de Portugal e França, no Sky Sports One (Satélite, digital terrestre e internet) e Sky Sport 251 (Satélites e a Internet), com comentários de Federico Zancan. READ Cristiano Ronaldo está prestes a bater em alguém