Números de contrato. Com Chelsea conversamos …

O Milão e Olivier Giroud Eles disseram enfaticamente que sim, esperando o sinal verde de Chelsea O que os rossoneri esperam conseguir em breve.

Números de negócios

Todos os detalhes contratuais entre os rossoneri e o atacante nascido em 1986 – que está vinculado ao clube inglês por um ano de contrato, mas quer se libertar – já foram acertados. A cada dois anos para 3,5 milhões de euros mais bônus.

Ziyech em Cima para a lista

Agora, o agente do atacante francês terá que falar com o Chelsea para conseguir o sinal verde, com Milão Quem espera poder realizar uma operação maior entrando Hakim Ziyech Médio ofensivo / atacante nascido em 1993 e apontado pelos rossoneri como um dos principais candidatos a substituir Calhanoglu.

Bakayoko ainda gosta

No “pacote” de jogadores do Chelsea que o Milan adora, também há Bakayoko, o ex-rossonero, no ano passado em Nápoles. O meio-campista está na lista de perfis seguidos pelo Milan para o mediador (esteve perto no verão passado), que voltará a falar dele em conversas com o clube inglês.

Piace Damsgaard

Outro nome que Milan gosta é Damsgaard, talento 2000 de Sampdoria Que fez muitas coisas boas no último torneio e também foi campeão europeu.

Até o momento, nenhuma oferta foi feita pela Sampdoria, mesmo que o jogador seja muito famoso e o AC Milan esteja na última hora. Decidir se vai fazer uma proposta concreta ou não.

Ainda não há negociações, mas o Milan gosta muito de Damsgaard que só fica perplexo com a posição do menino, que na temporada passada atuou como ala ofensiva na esquerda (mas também pode jogar na direita), função que agora é integralmente rossonera coberto.