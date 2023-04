Masters 1000 Madrid: nada a fazer por Andrea Vavassori contra Daniil Medvedev

Andrea Vavassori na foto – Photo Getty Images

Andrea Vavassori Ele foi eliminado na segunda rodada do torneio Madri Masters 1000.

Depois de passar pelos playoffs e vencer Andy Murray na estreia, o Blue desistiu dele Daniel Medvedev 3 do mundo com uma pontuação de 64 63 em 1 hora e 23 minutos de jogo.

No primeiro set da partida entre o italiano Vavassori e o russo Medvedev, assistimos a uma luta acirrada entre os dois tenistas. Vavasuri provou seu valor.

Desde o primeiro jogo, Andrea chegou a perder dois break points de 15 a 40, mas não se deixou abater. O italiano continuou na luta, tentando pressionar o russo, considerado um dos melhores tenistas do mundo.

O momento decisivo do grupo veio com o placar de 4 jogadores. Vavasori teve mais uma chance de vencer no break point, o que lhe permitiria sacar para vencer o set. No entanto, Medvedev conseguiu se recuperar e se manter em seu turno, levando o placar para 5: 4 a seu favor.

Na partida seguinte, Vavassori teve a oportunidade de empatar o placar e seguir na disputa pelo set. Infelizmente, o Azul perdeu mal o saque, concedendo a partida a 0 ao adversário. Isso resultou em uma vitória por 6–4 para Medvedev.

No segundo set da partida entre Andrea Vavassori e Daniil Medvedev, o tenista italiano mostrou garra e determinação, conseguindo salvar dois break points no quarto game partindo de 15 a 40. No entanto, esta perseverança não foi suficiente para travar a passagem do russo Medvedev, que soube aproveitar as oportunidades apresentadas pelo seu adversário.

Em particular, Vavasori desistiu de servir nas fases cruciais do set. Com placar de 3 a 4 a favor de Medvedev, o italiano perdeu o saque a 0, o que permitiu ao russo ampliar a vantagem. Medvedev não teve dificuldade em administrar seu saque neste momento, mostrando muita confiança e domínio do jogo.

A capacidade de saque de Medvedev também ficou evidente no último jogo da partida, onde o russo colocou duas mensagens contundentes, para alcançar a vitória, com placar de 6-3. Apesar de ir para a última luta, Vavasori teve que sucumbir à aparente superioridade do adversário, que soube administrar os momentos cruciais da partida com muita habilidade.

ATP Madrid Andrea Vavassori Andrea Vavassori 4 3 Daniel Medvedev [2] Daniel Medvedev [2] 6 6 Vencedor: Medvedev serviço desdobrar grupo 2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 inteligente 40-15 inteligente 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 canhão 30-15 40-15 2-2 → 2-3 a. vavassauro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 inteligente 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 serviço desdobrar grupo 1 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 A-40 4-4 → 4-5 a. vavassauro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 canhão 2-2 → 2-3 a. vavassauro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 inteligente 1-2 → 2-2 a. vavassauro 0-15 15-15 30-15 inteligente 40-15 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 canhão 15-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3 ACES 4

0 faltas duplas 4

42/56 (75%) primeiro atendimento 35/56 (63%)

29/42 (69%) primeiro ponto de serviço ganho 27/35 (77%)

4/14 (29%) 2º ponto de serviço ganho 15/21 (71%)

2/4 (50%) break points salvos 3/3 (100%)

9 jogos de serviço jogados 10

8/35 (23%) pontos de retorno do primeiro saque ganhos 13/42 (31%)

21/06 (29%) 2 pontos de volta o segundo saque ganho 14/10 (71%)

0/3 (0%) break points convertidos 2/4 (50%)

10 partidas de volta jogadas 9

23/39 (59%) pontos líquidos ganhos 16/22 (73%)

26 Vencedores 24

4 erros não implementados 7

33/56 (59%) pontos de serviço ganhos 42/56 (75%)

14/56 (25%) retornos de pontos ganhos 23/56 (41%)

47/112 (42%) pontos totais ganhos 65/112 (58%)

221 km/h, a velocidade máxima é de 214 km/h

194 km/h A velocidade média do primeiro serviço é de 197 km/h

157 km/h A velocidade média do segundo serviço é de 166 km/h