Roma-Milan e Mourinho: perder dois pontos e estou mais orgulhoso do que triste

Jose Mourinho Ele não tem dúvidas: “Você perde dois pontos”. O golo de Abraham aos 93 minutos também o teria enganado na reconquista de três pontos fundamentais para a corrida à Liga dos Campeões, pelo que a chuva de gelo aos 97 minutos, na forma de um empate de Saelemaekers, é muito difícil para o treinador português. aceita.

Quando se trata de desempenho, O resultado é injusto para nós. Só nós, só nós com o que construímos como grupo, só nós podemos jogar uma partida contra o Milan como jogamos com todas as dificuldades que enfrentamos. Não somos uma equipe ricaNão temos um time rico, todo jogador perde um grande problema e nós não perdemos um, mas muitos. Com todas as probabilidades de fazer esta partida contra o AC Milan lutando por uma finalização, será absolutamente inacreditável como você terminará em quarto, Estou mais orgulhoso do que triste. Ele está obviamente triste porque os três pontos pareciam tão próximos, mas estou mais orgulhoso do que triste.”