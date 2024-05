Ronaldo no Campeonato Europeu? Decisão oficial: Seleção de Portugal

Novo recorde para Cristiano Ronaldo. Ex-atacante do Real Madrid W Juve,Na verdade, você participará de Pela sexta vez no Campeonato Europeu. Seu nome consta da lista dos 26 jogadores convocados pelo técnico Roberto Martinez. E assim chegarão os portugueses Décima primeira participação em um grande torneio Internacionalmente graças aos cinco Campeonatos do Mundo já realizados, além dos cinco Campeonatos da Europa aos quais se juntará o Euro 2024 em junho.

“Dois italianos” na lista de Portugal

E acrescentou: “Ele é o nosso líder. Marcou 42 gols em 41 partidas pelo seu clube, o que mostra a continuidade e a capacidade de se preparar sempre, além da qualidade que tem na frente do gol que precisamos”. Estas são as palavras de Martínez que motivam a escolha de focar também em Ronaldo. Portugal foi colocado no Grupo F com a República Checa, Turquia e Geórgia. Eles também estão na lista de jogadores convocados Rafa Lião Subordinar Milão E Roy PatrícioUm goleiro Roma.

Portugal, lista completa dos jogadores convocados

Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton). Roy Patrício (Roma).

Defensores: Antonio Silva (Benfica), Danilo (Paris Saint-Germain), Diogo Dalot (Manchester United), Gonzalo Inácio (Sporting Lisboa), João Cancelo (Barcelona), Nelson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Pepe (Porto, Rúben. Dias (Manchester City).

Meio-campistas: Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Benfica), João Baleña (Fulham), Otávio (Al Nassr), Ruben Neves (Al Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Manchester City).

atacantes: Cristiano Ronaldo (Al Nasr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceição (Porto), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain), João Félix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton), Rafael Leão (Milan).