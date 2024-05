Acabou para Di Lorenzo e Mana vai satisfazê-lo: já são dois clubes

A corrida de amanhã também pode ser a última com a camisa azul João de Lourenço. Um desenvolvimento surgiu nos primeiros dias em Castel Volturno para o novo diretor esportivo Giovanni Manna. Segundo o Corriere dello Sport, houve “um confronto claro e direto entre os dois Di Lorenzo expressou seu desejo de deixar o Napoli no final da temporada Embora o contrato expire em 2028 e haja opção até 2029. Uma escolha criteriosa foi desenvolvida após alguma reflexão pessoal rigorosa. A decisão também está ligada às estratégias futuras do clube, portanto nada é intransferível. Di Lorenzo acredita que a sua experiência com o Napoli acabou, pelo menos é assim que se sente hoje.

Portanto, a procura clara e o resto surgirão por si próprios à medida que o mercado se aproxima. Claro que o verão será longo e o anúncio do novo treinador também poderá ter impacto no destino do lateral, mas até agora ninguém pode afirmar isso com certeza. O futuro diretor artístico certamente quererá falar com ele – lemos – e tentará convencê-lo a mudar de ideia, mas até agora Di Lorenzo decidiu por um cenário muito diferente daquele do verão passado, quando esteve no palco do Dimaro . A ADL anunciou sua renovação ao vivo durante apresentação da equipe. Agora o presente diz que pode ser o último com o Napoli e depois do Europeu o seu agente e diretor desportivo Mana tentará agradá-lo. O Inter o acompanha há algum tempo, assim como o Atlético de Madrid, e não é improvável que outros clubes tentem saber disso.