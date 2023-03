“Em Portugal só se assiste aos jogos do Nápoles. Uma possível meia-final contra o Benfica…”

José Luis Vidigalo ex-meio-campista do Napoli, falou em ‘Marte Sport Live’ de Francisco Marciano Na Radio Marti: “Os anos já se passaram, caráter e caráter permanecem, irei a Nápoles com toda a família, espero que o mais rápido possível, mal podemos esperar para comemorar o Scudetto com todos os napolitanos em uma cidade que permanece no coração.O meio campo do Napoli é ótimo, Lobotka manda No jogo, o Anguisa tem encaixes perfeitos, é muito forte fisicamente, e depois tem o Zielinski que faz tudo de olhos fechados.

Qual é a influência de Nápoles de Portugal? Neste momento do futebol italiano todo mundo pensa no Napoli, só se vê os jogos da Azzurra, que vencem e convencem fazendo grandes maravilhas, aliando entretenimento e qualidade. O Nápoles tem tudo isto, em Portugal também se fala na possibilidade de ganhar não só o Scudetto, mas também a Liga dos Campeões.

Benfica, potencial adversário das meias-finais? Eles jogam um ótimo futebol, e são definitivamente uma das surpresas do ano, você tem que observá-los com atenção e não levá-los muito a sério. Porém, acho que o Napoli está mais preparado, de qualquer forma também existe a possibilidade de enfrentar um Benfica surpreendentemente forte, tem qualidade e intensidade. Por outro lado, você viu como eles enfrentaram PSG e Juventus na fase de grupos.

Como português, quem torço se houver meia-final entre Nápoles e Benfica? Obviamente, para os Azzurri, não tenho dúvidas. Não faz ideia da batalha que estamos no Sporting contra o Benfica. O Napoli construiu um grupo vencedor. O treinador ficou este ano, os jogadores que fizeram a diferença finalmente chegaram: Kafara ajuda muito, Osimhen é arrasador, o meio-campo é muito interessante e talvez Kim seja melhor que Coulibaly. No verão nasceu um Napoli muito forte, que trabalhou muito, quando você está assim se torna um time muito difícil de vencer”.