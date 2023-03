A Espanha cai sob os golpes de McTominay em Hampden Park Hell! Bem Suíça e Croácia

Mais uma grande noite de futebol na Europa, com sete jogos apurados para o apuramento para o próximo Campeonato da Europa. A partida do cartel é sem dúvida a partida de Hampden Park, onde ele foi Escócia por Steve Clark Stir Espanha 2-0 graças a dois golos desencadeados Scott McTominayÉ o quarto gol consecutivo nas últimas duas partidas. Neste momento, os escoceses ocupam o primeiro lugar do Grupo A, três pontos atrás Roja por Jose Luis de la Fuente. No mesmo grupo, pelas 18:00, empate sem cor entre Geórgia e Noruega.

Passando para o Grupo D, registramos uma vitória sólida para Croácia Por Dalic, ele conseguiu vencer por 2 a 0 em um campo difícil para a Turquia. Mais uma vez, o meio-campista desempenha um papel crucial: Mateo Kovacic. O ex-Inter marcou dois gols no primeiro tempo e escreveu a palavra final da partida, apesar da reação dos donos da casa. Sucesso também significativo para poços: O gol de Moore foi suficiente para os filhos de Page vencerem a Letônia e se manterem na liderança do grupo (ao lado dos croatas).

Eliminatórias Euro 2024 Calhanoglu para devido a problema de telefoto: preocupação no Inter 5 horas atrás

Por último, mas não menos importante, o primeiro grupo suíço Fez o dever de casa contra Israel e fez 3 a 0 (Udinese e Widmer também marcaram). lá RomêniaDe alguma forma, mantém o ritmo do suíço Yakin e bate a Bielorrússia por 2-1, enquanto Kosovo e Andorra terminam empatados.

Resultados de terça-feira, 28 de março

grupo A

Geórgia-Noruega 1-1 (15′ Sorloth, 60′ Mikautadze)

Escócia x Espanha 2 a 0 (McTominay 7’51’)

classificação: Escócia 6, Espanha 3, Geórgia 1, Noruega 1, Chipre 0

grupo d

Türkiye-Croácia 0-2 (20′ e 49′ Kovacic)

País de Gales – Letónia 1-0 (41′ Moore)

classificação: Croácia 4, País de Gales 4, Turquia 3, Armênia 0, Letônia 0

o primeiro grupo

Kosovo 1-1 Andorra (59′ Zegrova, 61′ Rosas)

Roménia-Bielorrússia 2-1 (17′ Stanciu, 19′ Burca, 86′ Morozov)

Suíça – Israel 3-0 (39′ Vargas, 47′ Amdoni, 52′ Widmer)

classificação: Suíça 6, Romênia 6, Kosovo 2, Andorra 1, Israel 1, Bielorrússia 0

Ronaldo, mágica na cobrança de falta: Al-Nassr vence por 2 a 1 na virada, destaques

Eliminatórias Euro 2024 Não só Retegui, mas Mancini pensa nos novos compatriotas: eles são assim 14 horas atrás