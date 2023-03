GP de Portugal, #PernatAdvisor: Um fim de semana desleixado, erro de Márquez e o que fazer à noite em Portimão – MOW

EO evento do primeiro Grande Prêmio da temporada produziu um número recorde de vítimas, Assim, além de Bastianini na Argentina, também não vão correr Paul Espargari, Miguel Oliveira e Marc Márquez, enquanto Jorge Martin tem um dedo do pé partido e vai ter de cerrar os dentes. Bem, Marc Marquez é o assunto legal de correr de um jeito ou de outro. As circunstâncias atenuantes que o espanhol colocou em cima da mesa, primeiro na box da equipa RNF e depois na conferência de imprensa, tiveram a ver com um “problema da moto” a que Márquez se referiu ao escolher o pneu duro à frente, também frio para precisão frenagem. Carlo Bernat responde da seguinte forma: “Normalmente o fabricante sempre defende o piloto dizendo que há um problema técnico, e era isso que eu esperava. Não foi uma honra para a Honda, mas não foi muita honra para o Mark porque se você tem um pneu frio, você sabe disso. Se você é um campeão, um fenômeno, você tem que correr, mas ele estragou o Grande Prêmio. Não porque Bagnaia venceu, ele teria vencido de qualquer maneira, mas você não pode correr assim e acho que os pilotos estão zangados com Marquez.”