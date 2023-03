UEFA Champions League / Napoli – Milan, ingressos à venda a partir de 12.

Os bilhetes para o jogo da UEFA Champions League estarão à venda a partir das 12h00 de terça-feira, 28 de março Napoli x Milanprogramado para 18 de abril de 2023 às 21h No Estádio Diego Armando Maradona Nápoles.

Durante as primeiras 48 horas, ou seja, até às 12h00 de quinta-feira, dia 30 de março, a venda estará reservada apenas aos titulares de passe para a época 2022/23, que terão oportunidade de usufruir da preferência e desconto total. Preço do bilhete.

Estes são os preços Napoli e Milan reservados aos titulares de ingressos para a temporada 2022.23

Posillipo Listado € 272,00

Anfiteatro Nisida 176,00 euros

seu 104,00 euros

Curvas 72,00€

forma de vender

Exceto conforme especificado abaixo, os ingressos podem ser adquiridos:

– online, no site da Ticketone (https://sport.ticketone.it/search?promoter=90600215). Neste caso, o ingresso será carregado digitalmente no Fidelity Card (Fans Stadium Card).

– Nos pontos de venda autorizados da Ticketone (clique aqui para ver a lista). Mesmo assim, seu ingresso será carregado digitalmente no seu cartão de fidelidade (cartão do estádio do torcedor).

Informações relacionadas à compra de títulos digitais (carregados em um cartão de crédito)

No caso de baixar o título em modo digital no cartão de fidelidade, lO comprador receberá o voucher / placeholder por e-mail (se adquirido no site Sport.ticketone.it) ou diretamente do pessoal do ponto de venda onde a compra for realizada.

Para aceder ao estádio é necessário trazer consigo o seu cartão de fidelização, voucher/placeholder e um documento de identificação válido – que deverá ser apresentado a qualquer pedido do pessoal de controlo presente no estádio.

De referir que o voucher/placeholder não constitui por si só um bilhete de entrada válido no estádio.

Será sempre possível imprimir o cupão/placeholder a partir do link: https://sport.ticketone.it/post-order.

Venda livre

O SSC Napoli reserva-se o direito de comunicar nas próximas horas as modalidades de venda gratuita, que em qualquer caso serão reservadas apenas aos titulares do cartão de fidelidade “Fan Stadium Card”. clique aqui para comprar sua lealdade.

informações gerais

A entrada no estádio deve ser realizada de forma ordenada, de acordo com as instruções dadas pelo SSC Napoli através do seu staff, de forma a evitar aglomerações.

Ao final da corrida, para não haver ralis, a saída será restrita e regulada por seguranças. Portanto, o público é convidado a permanecer em seus lugares e aguardar as instruções dos jurados para sair.

O descumprimento dos protocolos pode resultar em penalidades pelas autoridades competentes.

A posse do ingresso para o estádio Maradona significa automaticamente a aceitação do regulamento de uso do estádio e da lei reguladora para a transferência de ingressos para eventos de futebol do SSC Napoli SpA (“Código de Conduta”), ambos os quais pode ser consultado no site oficial sscnapoli.it.

O Código de Conduta aborda todos os comportamentos considerados relevantes para efeitos de aplicação de eventuais penalizações pelo SSC Napoli, os diferentes tipos de penalizações bem como os respectivos procedimentos de aplicação.

O SSC Nápoles recorda aos seus adeptos a leitura atenta e o cumprimento do disposto no Código de Conduta e Regulamento de Utilização do Estádio.

O estádio de Maradona está equipado com o mais recente sistema de videovigilância capaz de identificar os autores de violações do regulamento de utilização do estádio e do código de conduta.

O SSC Napoli condena qualquer comportamento violento, mesmo verbal, qualquer conduta que ofenda, difame ou insulte direta ou indiretamente por motivos de raça, cor, religião, língua, sexo, nacionalidade ou origem étnica, a realização de propaganda ideológica proibida por lei ou em qualquer Um caso que enaltece comportamentos discriminatórios ou, em geral, que o SSC Napoli não é representativo de suas tradições e identidade esportiva.