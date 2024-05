Al-Hilal revelou rumores sobre uma oferta do Milan de mais de 100 milhões de Portugal

Rafael, o Árabe? talvez. O cenário parece difícil, especialmente tendo em conta as ambições e o historial da pessoa em questão, mas entretanto Portugal está a desenhar um futuro no Médio Oriente para Leão. Segundo o que noticiou o jornal Oi Jojo (O que dá amplo espaço para a pergunta, com certo detalhamento), Al Hilal – clube saudita de Riad que tem Neymar e Milinkovic-Savic em seu time (e é treinado por Jorge Jesus, cidadão rossonero 10 e ex-treinador em Lisboa), estaria de olho no camisa 10 da equipe rossonera.

Indiscrição

–

E no meio, como sabemos, há uma cláusula de rescisão no valor de 175 milhões que – segundo o que foi noticiado de Portugal – o Al Hilal não estará disposto a pagar. Mas o Riyadh FC ainda considerará uma oferta igualmente grande – certamente de três dígitos – para tentar concluir o processo que, segundo rumores, será realizado pessoalmente pelo pai de Leão, que segundo o Arab News teria sido relegado para a Arábia Saudita. capital. Para ele, nem é preciso dizer que se a situação evoluir, o salário faraônico estará pronto. O corretor Mário Rui, que tem ligações à família real saudita e já manifestou vontade de trabalhar no negócio, estará envolvido no processo. Resta então perceber o que pensa Rafa, ainda fresco da renovação com o Milan e, acima de tudo, desejoso de progredir e de se afirmar em altos níveis na Europa, como sempre disse.