Homenagens e lágrimas em San Siro. Pioli: “Obrigado a todos.” Jiro em lágrimas

“San Siro, não voltem para casa, fiquem mais um pouco, temos uma surpresa para todos vocês”, gritou Gigio, porta-voz rossonero, após o apito final. Entra em campo o general rossonero: Presidente Scaroni, CEO. Forlani Super Conselheiro Ibra. Depois todos os jogadores, colaboradores e staff do Pioli formam duas linhas perpendiculares no meio do campo.

festas – “Pasillo de Honor” para celebrar e homenagear aqueles que os saúdam. O primeiro a viajar para lá foi Simon Kjaer, que parecia visivelmente emocionado enquanto suas mais belas fotos em vermelho e preto apareciam nas telas gigantes: “Não é fácil para mim, agradeço a todos”. Depois é a vez de Giroud e as emoções aumentam ainda mais: “Agradeço ao clube pela confiança, fui recebido como um irmão – diz Ole enquanto as câmeras do estádio captam os torcedores chorando e o sul o celebra com o refrão dedicado -. Agradeço ao Ibra e ao treinador pelo apoio nos momentos difíceis que partilhámos. Foi um “dos melhores sentimentos da minha carreira. Somos uma família. Nunca esquecerei estas três temporadas”.

Emoções – Pioli observa do lado de fora, no túnel do vestiário, esperando ser chamado, e chora. Então é a vez dele. Refrões, aplausos de todos os setores. "Agradeço a quem me deu a oportunidade de treinar um grande clube, obrigado aos proprietários e a todo o staff. Para o staff e para os jogadores, vocês são especiais e algumas coisas permanecerão. , apontando para a multidão -. Eram muitos de vocês, vocês nos motivaram." E então vem a magia de novo: Sud começa e, pela última vez, "Pioli está pegando fogo". Extraído da polêmica e entregue ao mérito deste treinador. Os jogadores o jogam para o alto, mas ele ainda tem algo a dizer: "Sofremos e vencemos juntos Você acendeu um fogo no meu coração, ele sempre queimará e nunca esquecerei de você". "Sem rodeios: obrigado por tudo, Sr. Bewley", diz a placa no segundo anel azul. cortina.