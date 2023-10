Judo italiano sem medalhas na terceira jornada do Mundial de Juniores em Odivelas. O Japão leva tudo

Depois de dois dias excepcionais A Itália não consegue ampliar o fluxo positivo e permanece de mãos vazias no terceiro dia do Campeonato Mundial Júnior de Judô de 2023 Atualmente realiza-se em Odivelas, perto de Lisboa. Os três italianos que disputam hoje o tatami português foram eliminados antes dos quartos-de-final e estão, portanto, fora da batalha pelas medalhas do Campeonato do Mundo.

Muito ruim, especialmente para Brilhante Maddalone NoosaCampeão Europeu Júnior e No. 1 no Ranking Mundial Sub-21 Com -81kgque pagou caro pelo empate desfavorável ao cruzar um dos bichos papões japoneses já empatados nas oitavas de final e abrir caminho para Naoto Aizawa marcar um waza-ari awasete ippon aos 3’06” de luta.

Anteriormente, o cabeça-de-chave havia derrotado o dinamarquês Djuni Askham em sua estreia no Ippon. Na mesma categoria, Alessandro Bellini Ele desperdiçou uma boa oportunidade ao perder nas oitavas de final para o moldavo Ciprian Grebinet por ippon no placar de ouro após colocar o adversário a apenas um pênalti da desclassificação. Ele também estreou na categoria até 90kg Tommaso Fava Contra o espanhol Aaron Santamaria Rodriguez (mais tarde bronze) pelo Al-Luzari no placar de ouro.

O domínio do Japão continua, pois conquistou hoje mais três ouros no Bloco Final e alcançou 7 títulos no total (dos 10 já atribuídos até agora) em Odivelas, garantindo o primeiro lugar no quadro de medalhas do evento. Em vez disso, o Azerbaijão ultrapassou a Itália (1 ouro, 1 prata, 2 bronze) (1-2-0) e caiu para o terceiro lugar.

Abaixo está Resumo dos pódios do terceiro dia do Campeonato Mundial Júnior de Judô de 2023:

-70kgF

1º de maio Honda (Japão)

2 Cardoso (sutiã)

3 Deng (fora) e Schuster (lento)

-81kg m

1Amano (Japão)

2 Luladzi (geógrafo)

3 Arbuzov (AIN) e Aizawa (Japão)

-90kg m

1Kawabata (Japão)

doisTalibov (Azi)

3 Doynov (latim) e Santamaria Rodriguez (Espanha)

Foto: IGF