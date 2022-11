Esportes, grande alívio para a Cavezzo – Escola de Karatê SulPanaro

Foram semanas particularmente intensas e de grande satisfação para a Escola de Karate Miyazaki de Cavezzo, em funcionamento desde 1995 e dirigida pelos Mestres Michele Tromba (6º dan) e Maurizio Ianniello (5º dan), que decorreu no passado dia 23 de Outubro no quadrangular Palazzetto dello Sport di Cavezzo Que contou com a participação de atletas da Itália, Portugal, Suíça e Bélgica, que participaram da tradicional Copa Shotokan Karate.

Ao final das competições, durante as quais o público pôde admirar nomes consagrados do cenário das artes marciais, os atletas locais conquistaram o cobiçado primeiro lugar na modalidade Kumite (luta) por equipes e individualmente, com Loris Tromba . Também excelente terceiro lugar para Kevin Bellelli na disciplina Kata (foto). O Campeonato Europeu de Karate da WUKF foi realizado em Florença de 2 a 6 de novembro. Os atletas Kevin Peleli e Loris Tromba, juntamente com Valerio Ciccarelli, do AKS de Rimini, conquistaram a prata na luta por equipes. Em seguida, Loris Tromba viajou de Kavazu para a Macedônia para o Campeonato Mundial da ITKF, que aconteceu de 10 a 13 de novembro.

