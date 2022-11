Insultos horríveis de Crociani e Mauro

A postagem social de Paolo Del Genio sobre ter que marcar 100 pontos após presentes constantes dos árbitros fez um grande sucesso entre os torcedores do Napoli.

Ele foi um grande sucesso entre os torcedores do Napoli Publicação social de Paolo Del Genio Sobre a necessidade de somar 100 pontos depois de preferir a arbitragem contínua pelas equipas do norte (“Caso contrário, eles nos enganam”)Termina no Pressing, uma transmissão de segunda-feira pela Mediaset. Resposta imediata de Giuseppe Cruciani que ofendeu gravemente Del Genio, obviamente não no estúdio: “Qualquer um que diga algo assim tem problemas. É uma questão humana. O Napoli deveria liderar por mais de 10 pontos?” Para dar seguimento ao ex Mauro Blue: “honestamente, nãosobre vocêtto é comentável”.

Em seguida, Raffaele Auriemma também foi solicitado a opinar sobre as preocupações da cidade para ajudar os milaneses: “Conspiração? Eu não apoio a tese da conspiração de forma alguma. O palácio decide não deixá-lo ganhar? E o que ele faz? Claro que nos erros de arbitragem mostrei que há muitos que apoiam as equipes atrasadas. Eles são alguns ajudantes, sim, você vê isso através do horror que você mostrou. Você vê quais times eram os mais favoritos?