Acompanhe a Juventus ao vivo

13h50

Pogba, Giuntoli fala

Do caso Pogba Diretor esportivo da Juventus falou com Dazin Cristiano Giuntoli Por ocasião da vitória por 3 a 1 sobre a Lazio: “É uma situação lamentável. Estamos aguardando o resultado final e depois avaliaremos com o agente do jogador para decidir o que fazer.”

13h30

Decisão de reajuste salarial: Recurso Agnelli

A medida tomada pelo ex-presidente L Juve Depois de uma decisão Tribunal de Apelação da FIGC Todos os detalhes

13h25

Allegri, conferência de imprensa de hoje: quando e onde ver

Às vésperas do clássico contra o Torino, Massimiliano alegrar Ele responderá perguntas dos jornalistas presentes no centro de treinamento JuveA partir das 14h, a coletiva de imprensa será transmitida pela Juventus TV e ao vivo em nosso site corrieredellosport.it.

13h15

Caso Pogba, graus de arbitragem

Se o positivo for confirmado PogbaA bola será passada para o promotor antidoping liderado pelo ex-juiz Pierfilippo Laviani. Neste momento, é provável que seja feito um encaminhamento para o tribunal de primeira instância Tribunal Nacional Antidopagem E apelo TASS Lausanne.

13:00

Caso de doping de Pogba: uma possível mudança?

Estatisticamente falando, é um tanto difícil assumir que ocorreu uma mudança Caso Pogba; “Testosterona negativa” significa um erro da máquina ou do homem no primeiro teste, o que para muitos é improvável dado que o laboratório em questão é considerado um dos mais confiáveis ​​do mundo. A urina, entre outras coisas, é igual àquela que já foi analisada e garrafa b É armazenado como o primeiro, ou seja, a -20 graus.

12h45

Juventus, Conselho de Administração hoje: O que será decidido?

É um dia Conselho de Administração da Juventus. Os tópicos de discussão incluem orçamento, aumentos de capital e títulos.

12h30

Pogba e o anexo há precedente na Liga Italiana

Paulo Pogba Ele foi suspenso por precaução, mas sua situação não é totalmente nova Liga. Há um precedente famoso: é disso que se trata

12h15

Juventus, Pogba e estratégia defensiva

A defesa do meio-campista francês depende de não consumir intencionalmente a substância infratora. Leia tudo

12h00

Professor Montera fala sobre o caso Pogba

Entrevista com endocrinologista e especialista em medicina esportiva: “A testosterona aumenta a força e melhora o desempenho, mas não trata músculos ou lesões.” Leia tudo

11h45

Testosterona, o que é?

Existem muitas substâncias proibidas no desporto, mas essenciais para atletas com doenças endócrinas (insuficiência adrenal, diabetes, deficiência de hormona de crescimento, infertilidade masculina e feminina, hipogonadismo masculino, disfunção sexual). Entre esses medicamentos, estão Testosterona Que se enquadra na categoria de esteróides androgênicos anabolizantes. Os valores de referência para testosterona em homens variam dependendo da idade. A partir dos trinta anos começa a ser registrado um declínio fisiológico da testosterona. lá Wada (WADA) reconhece que as razões válidas para a prescrição de testosterona em atletas são apenas o hipogonadismo em homens devido a causas orgânicas, com exceção do hipogonadismo de início tardio (hipogonadismo em pacientes idosos) e do hipogonadismo funcional (por abuso de álcool ou canabinóides, ou secundário a obesidade). , transtornos alimentares, síndrome metabólica, drogas). Ele aprende mais

11h30

O que são análises contrafactuais?

o Análise contrafactual Não se trata de examinar uma nova amostra de urina de Pogba, mas sim de abrir a segunda garrafa (Amostra B), carimbado no momento da desistência do jogador (a partir de 20 de agosto Udinese-Juve) e congele imediatamente. o Amostra A Já havia sido pré-selecionado, quando o jogador foi oficialmente declarado ‘negativo’. Uma parcela do material biológico da amostra (B) foi submetida a… Cromatografia em fase gasosaIsto ocorre na presença de representantes de ambas as partes Francesco PutriDiretor do Laboratório Antidopagem Federação Italiana de Medicina Esportiva.

11h15

Pogba suspenso? Você pode obter um desconto

Possibilidade de redução novamente da pena, ou seja, redução de dois anos (emprego involuntário) para um ano de reclusão Desqualificaçãopassa pelo sinal “De maneira precisa e verdadeira, os elementos reais subjacentes à violação, e não apenas uma admissão de responsabilidade”, Também explica as regras. Entregar um suplemento de testosterona que o jogador de futebol francês pode ter tomado acidentalmente durante as férias (deve ser isso A versão de Pogba), será o primeiro passo em direção ao adversário.

11.00 da manhã

Pogba, o que ele está arriscando e o que pode acontecer

PogbaEnquanto isso, permanece suspenso por precaução. Se o resultado do seu teste for positivo, o jogador poderá ser interrogado após envio de notas de defesa do seu advogado, e o caso terminará no Tribunal Nacional Antidopagem, ficando a investigação a cargo do Ministério Público. Procurador Laviani. O risco é a perda de elegibilidade por até 4 anos.

10h45

Caso Pogba o que aconteceu

Tudo começou no dia 20 de agosto, quando os médicos obtiveram uma amostra de urina de Pogba no final do ano Udinese-Juveentão testou “não negativo” para testosterona.

10h30

Contra-análise de Pogba: quando chega o resultado

Paulo Paulo Pogba (garrafa b) Ontem, ele foi novamente analisado no laboratório Acqua Acetosa, em Roma, de acordo com a vontade do jogador de futebol após o teste de testosterona (encontrado em Garrafa A) Enviado pelo Tribunal Nacional Antidopagem em 11 de setembro. Espera-se que os resultados da análise do antígeno apareçam entre hoje e talvez à noite e amanhã.

10h15

Pogba e Juventus, o que está acontecendo hoje?

Dia principal para Paulo Pogba E a Juve. Após a análise antidoping, realizada ontem no laboratório Acqua Acetosa RomaEstamos aguardando o resultado agora. O que aconteceu

Roma