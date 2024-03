Exclusivamente – Roma, Friedkin persegue Mourinho. Em Portugal, o confronto que levará à despedida do Special One no final da temporada – Romagiallorossa.it

Notícias da Roma Friedkin Mourinho – Eles querem demiti-lo. Ou melhor, ele quer expulsá-lo. Estamos falando sobre Dan Friedkin Qual Ele quer ser mandado embora (No final da temporada) José Mourinho. De acordo com o que aprendi com ele Romagiallorossa.ita conversa que ocorreu em Portugal Domingo entre O especial E a Os Giallorossi como presidente Teria levado precisamente a esta conclusão, ou seja, à comunicação por Friedkin Para José que Ele não continuará no cargo de técnico da Roma.

Tudo explodiu em poucas horas: de antecipação Romaigialorosa na última segunda-feira Em que escrevemos que os dois se encontrarão Meia semana para LondresEntão nomeação Vá para o fim de semana Mas com uma mudança localizaçãoem uma pátria Mourinho Que nesta ocasião foi visitar os familiares mais próximos. Friedkinenquanto isso, Ele partiu na noite de domingo (horário italiano) de Los Angeles Para chegar às terras lusitanas (para ser mais preciso Beja), longe de Lisboalonge de Setúbal, para não chamar a atenção. Mas os mapas que ele publicou Romagiallorossa.it No domingo, às 15h, eles instalaram Presidente de Roma.

enquanto isso Romagiallorossa.it No sábado, ele lançou a petição.”RenovoXMouDiretamente endereçado ao e-mail Grupo Friedkin. Ontem, por volta das 15h, A prévia da entrevista com Antonio Conte foi divulgada com arte peito um Monstros: “Quero treinar Roma e Nápoles.”. É apenas o começo da tempestade, pois poucas horas depois, por volta das 17h30, o casal desapareceu Di Marzio Asonia para Esportes celestes Eles foram rápidos em negar Friedkin Já foi sugerido Renovação para Mourinho Aumentar dose: “Até onde sabemos -Diga ambos- Mourinho não será o treinador da Roma no próximo ano e provavelmente aceitará o tribunal saudita.”.

Tudo isso é verdade, mas atenção: de acordo com o que aprendemos com ele Romagiallorossa.it, Mourinho teria aceitado a renovação se esta lhe tivesse sido oferecida. Em parte eu esperava isso Friedkin Eu enfrentei isso com Muito duramente, comunicando-lhe oficialmente que não será treinador da Roma no final da temporada. o O especial Ele queria renovação de contrato Porque ele ama Romao romena,eu'ambienteEU Fãsmas O atrito com Friedkin é muito evidente. Aqui também é necessário esclarecer: Mourinho não aceitou nenhuma oferta da Arábia Saudita agoraMas está claro que sua comitiva e ele mesmo no final da temporada Eles se moverão nesta direção. agora Concentra-se exclusivamente em Roma.

Por outro lado, estou Friedkinqual Eles não decidiram demitir Mourinho por razões puramente econômicas (Os contratos de dois treinadores teriam sido demasiado pesados ​​para os cofres dos Giallorossi), e ele seguirá em frente com um treinador em Expira em junho de 2024Com todas as consequências que podem decorrer desta decisão. Temos certeza de uma coisa: O grupo com Mourinho. Mas por outro lado o que você faz? Friedkin Ficou claro que eles não gostaram de algumas atitudes de Mo após a final Budapeste não disse uma palavra em defesa do seu treinador. No entanto, foram eles (e, por extensão, todos os adeptos da Roma) que perderam a final europeia.

agora Monstro Mourinho Em breve será publicado na primeira página, talvez depois de declarações com você Esta noite (na íntegra) e nenhuma prévia foi enviada à mídia. enquanto issoO Distrito de Comunicações de Roma já tomou medidas enviando documentos contendo meias verdades e versões parcialmente questionáveis ​​e parcialmente verdadeiras. Brevemente, Eles estendem as mãos para não cair para trás. E eles não sabem como sair dessa: Eles sabem que se se espalhar a notícia de que foi Friedkin quem demitiu Mourinho, os torcedores da Roma nunca o perdoarão.. E então diferente acabar, Eles serão um sonho impossível na próxima temporada.

Uma coisa é certa: Friedkin sofre muito com a popularidade de MourinhoDiremos isso como todo mundo Shows individuais americanos. Mourinho é a Roma neste momento histórico E Friedkin Ele não aceita que foi ele quem salvou Roma de fracasso, Ele não é reconhecido como o arquiteto do triunfo da Conference Leaguea taça que foi conquistada após 14 anos de inexistência e 61 anos após a conquista da taça Lúcia E camaradas, mas apenas Mourinho. Problemas Ciúmeseu Conspiraçõeseu Movimentos e contra-movimentos. mas Mourinho Ele é experiente demais para entender tudo isso. Além disso, ele disse isso Em 30 de setembro do ano passado antes Roma Frosinone: “Só há uma pessoa que pode me dizer: ‘José, acabou’, e essa pessoa é Dan Friedkin.”. O Sr. Dunn realmente fez isso no domingo. em Portugal. Em uma pátria Mo. “O show é completamente falso, todos eles entenderam.”.

