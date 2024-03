Milão, empréstimo de Elliott e oferta a investidores árabes. Notas do Fundo Pif: “Pode ficar com 41,7% das ações”|Primapagina

Notícias de terça-feira que abalaram o meio ambiente Milãoo Busca da Guardia di Finanza na sede rossonera Na sequência de investigações lançadas pelo Ministério Público de Milão sobre a transferência da maioria do clube, em agosto de 2022, do Fundo. Eliot No fundo Pássaro vermelhoculminando na decisão de investigar o CEO Giorgio Forlani E seu antecessor Ivan Gazidis paraA premissa do crime de obstrução à atividade da Federação Italiana de Futebol na fiscalização dos requisitos legais das empresas proprietárias de times de futebol. A premissa é que Na verdade, o Milan ainda está sob a influência controladora do então óbvio vendedor, Elliott Fund Do financista Paul Singer.

GDF revista a casa de Milão: Forlani e Gazidis são mencionados

Relatório trimestral O Milan declarou-se um terceiro no assunto e o Elliott Fund respondeu em um comunicado negando que tivesse ações ou controle do clube. Entretanto, surgem mais detalhes sobre como o Fundo Público de Desenvolvimento e o Ministério Público chegaram a esta hipótese. Corriere della Sera Fornece reconstrução de fatos. Suposições ainda não surgiram Comparação dos dados submetidos à SEC e à Federação Italianabem como um muito recente O documento que Milano iria preparar para conversações com fundos árabes como potenciais investidores. Das provas da acusação lemos que há Relatório trimestral Datado de 27 de maio de 2022, enviado pelo Milan à Federação Italiana de Futebol, onde Nenhuma referência foi feita ao contrato de venda inicial assinado 24 horas antes. Além disso, o trecho da ata da reunião em que constava o acionista minoritário também foi omitido do documento Céu azul Solicite esclarecimentos sobre a venda do clube. Além disso, A RedBird informou à Federação Italiana de Futebol que metade do pagamento veio de seu próprio fundo, enquanto de acordo com o que a própria empresa informou à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (que supervisiona a Bolsa de Valores dos EUA), “a maior parte do capital utilizado em a venda” viria “de uma empresa sem fins lucrativos”. Associado à RedBird.

A posição de Milan e Elliott

Empréstimo ao Vendedor e Investidores Árabes -E depois há as últimas documento Preparado pelo Clube Rossoneri Conversas com “investidores do mundo árabe”, o que explica a estrutura institucional rossonera. O documento que leva a unidade de polícia monetária do GdF a finalizar “que Empréstimo do vendedor“, ou seja, o empréstimo que o vendedor Elliott fez em 2022 ao comprador RedBird, e continua até hoje.”A propriedade de parte do Milan por Elliott está garantida“, relatou Al correio. Isto porque no esquema proposto pelo Milan ao Al-Arab, a participação da Redbird (100% do Milan no valor de 679,5 milhões de euros em 31 de dezembro de 2023) diminuirá para 58,2% (mas em troca de um investimento que permanecerá inalterado) caso o novo investidor adquira 41,7% de Milão. Ao recomprar 80% do famoso empréstimo por US$ 487,5 milhões, restará uma parcela de US$ 121,9 milhões.

Marcar PIF – Do mesmo documento informa La Gazzetta dello SportOutros detalhes aparecerão: o nome do investidor árabe, o Fundo de Investimento Público. Na “Apresentação para Investidores de Milão”, O Fundo de Investimento Público foi apontado como o financiador em que “41,7% das ações serão recompradas através da recompra de 80% do empréstimo do vendedor por 487,5 milhões de dólares”.. O Fundo de Investimento Público, o fundo soberano da Arábia Saudita, está avaliado em 861 mil milhões de dólares (a RedBird tem 10 mil milhões de dólares sob gestão) e pretende atingir 1 bilião de dólares até ao final de 2025 através de investimentos em diversas áreas económicas do Reino. Além disso, em 2021, comprou o Fundo de Investimento Público Newcastle Por 350 milhões de euros, controla os quatro principais clubes da Liga Profissional Saudita (Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahly, Al-Nasr). A participação que a PIF teria tirado da Elliott teria sido convertida em ações – uma possibilidade que não aparece nos documentos, observou a Gazzetta – tornando o gigante saudita Milan o segundo maior acionista.

Quais são os riscos de Milão?

O Procurador-Geral da Federação Italiana move-se – Enquanto isso, sempre reporta correiohoje é O Ministério Público da Federação Italiana solicitará os documentos Para avaliar matematicamente.