Ao vivo Lazio, Sarri renunciou: Acompanhe hoje ao vivo

20h45

De Laurentiis ataca Sarri: é fácil renunciar

“Isso me surpreendeu muito. Depois das primeiras experiências que te qualificam como profissional, você tem que assumir suas responsabilidades. Se você aceita uma função, tem que cumprir seu compromisso, por respeito ao clube, aos jogadores e aos torcedores. .” “É fácil desistir, quem faz isso é um perdedor. Não sei os motivos, mas Lotito não me parece imprudente: é um homem com qualidades e soluções que tinham que ser encontradas no relacionamento até então. “Um time prestes a terminar o campeonato não sai.

20h25

Da Espanha: Sarri tem o DNA do Barcelona

A confirmação da Espanha continua após a renúncia de Sarri. O jornal Mundo Deportivo destacou a possibilidade de o treinador toscano estar entre os potenciais candidatos ao banco blaugrana, ao lado de Flick e De Zerbe.

20h10

Lazio Lotito avalia o décimo treinador para administrá-lo

Após a demissão de Sarri, Lotito é convocado para definir o nome do novo treinador. Esta será a décima gestão de sua gestão, iniciada em 2004. Os técnicos que trabalharam com o presidente Biancocelesti foram Casso, Papadopoulou, Delio Rossi, Ballardini, Rega, Petkovic, Pioli, Inzaghi e Sarri.

19h51

Lazio, todos jogadores aposentados: Pedro, Mandas e Guendouzi estão de volta

Todos os jogadores da Lazio estão presentes no Centro Esportivo Formello. Mesmo quem concordou em sair da empresa voltou para a base. No sábado, às 20h45, tem Frosinone.

19h41

A equipe de Sarri deixou Formillo

Depois de Maurizio Sarri, todos os seus funcionários também deixaram o Centro Esportivo Formello. Apenas o ex-vice-técnico Giovanni Martocello permaneceu no banco na recente derrota para a Udinese.

19h32

Demissão de Sarri e Valdivori: “Alguma coisa deve ter acontecido lá dentro”

O ex-meio-campista do Empoli e do Napoli, que se estabeleceu sob a ala de Maurizio Sarri, deu a sua opinião nas notícias de hoje

19h26

Sarri, o Barcelona cuidará disso

Uma indiscrição emocionante que a Espanha relançou: Maurizio Sarri para a era pós-Xavi Hernandez

19h15

Lazio, Martocello ainda não renunciou

No momento, Giovanni Martocello é o treinador principal da equipe titular da Lazio. O vice de Sarri, assim como a comissão técnica, não apresentou renúncia e atualmente permanece no cargo.

19h06

Lazio e Klose brincam na Sky

Os repórteres da Sky Di Marzio e Ugolini interceptaram Miro Klose no campo que receberá Barcelona e Napoli esta noite: “Klose estaria muito pronto para ingressar na Lazio, ele não recebeu uma ligação direta do clube. Ele diz que manterá o telefone desligado durante o jogo com o Napoli, mas também estaria muito disposto a aceitar um contrato até junho.” Vá imediatamente”.

18h54

Lazio, Lotito esperado em Formello à noite

Esta noite o presidente Claudio Lotito deverá estar no Centro Esportivo Formello. Nesse momento, fique cara a cara com a equipe e tome a decisão final sobre o que fazer depois de Sarri.

18h45

Lazio, alguns jogadores se aposentaram

Depois de Pedro e Mandas, o ex-jogador do Arsenal Guendouzi também deixou o Centro Esportivo Formillo. Retirada confirmada. Os referidos jogadores já haviam concordado em sair do clube.

18h32

Lazio, equipe de Sarri ainda está em Formello

A equipa de Maurizio Sarri, começando pelo vice Giovanni Martocello, continua presente no Centro Desportivo Formello, onde a equipa realiza actualmente um estágio de treino.

18h24

A renúncia de Sarri, aguardando o comunicado oficial da Lazio

A Lazio aceitou verbalmente a renúncia de Maurizio Sarri, mas ainda não emitiu qualquer declaração oficial. A seleção de assentos Biancocelesti continua.

18h14

Roberto Rambodi, sua experiência como treinador

A última ideia de Lotito para o período pós-Sarri leva ao nome de Roberto Rambodi: como treinador comandou Latina, Viterpesi, Astrea, ASD Luiss, Lodigiani e Flaminia. A sua última experiência remonta ao outono de 2023, quando registou uma breve passagem no banco do Legnano.

18h06

Lazio, novo nome após Sarri

Entre os possíveis substitutos do demitido Maurizio Sarri, do cargo de marinheiro, um nome se destaca Roberto RambodiJogador da Lazio entre 1994 e 1998.

17h59

Depois de Sarri, Tommaso Rucci se tornou mais do que apenas uma ideia

Claudio Lotito pensa no sucessor de Maurizio Sarri: Neste momento, com a equipa em declínio, a solução mais rápida passaria por Tommaso Rocchi, actual treinador da equipa sub-14 dos Biancocelesti.

17h45

Lazio, votação no gol com o novo treinador

Graças à lesão de Ivan Providel, o novo guia técnico também terá que escolher o goleiro da Lazio para o próximo mês do torneio: a leveza de Mandas ou a experiência do ex-jogador do Salernitana, Sepe.

17h36

Torcedores da Lazio se soltam nas redes sociais

A ficha da Lazio foi atacada nos minutos finais, com os torcedores do Biancocelesti exigindo esclarecimentos do proprietário Claudio Lotito, após a derrota em casa para a Udinese de Cioffi. Os fãs do Capitolino dividiram-se sobre a decisão de Sarri.

17h23

Depois do Sari, as avaliações continuam

Na Lazio trabalhamos para o futuro. Rocchi é a solução de baixo custo para encerrar a temporada, com a semifinal da Coppa Itália ainda a ser disputada. Fique ligado no perfil de Igor Tudor, sem esquecer do alemão Miro Klose.

17h12

Sarri deixa Formello e se despede da Lazio: fotos

A história de Maurizio Sarri na Lazio chegou ao fim: o treinador toscano deixou Formello (ver fotos).

17h10

A demissão de Sarri é o que o treinador abre mão

Maurizio Sarri, ligado à Lazio com contrato até 2025 no valor de 3,5 milhões de euros anuais, abdica de cerca de 5 milhões líquidos, despedindo-se dos Bianconcelesti com um ano e meio de antecedência.

17h04

Sarri deixou Formillo

Maurizio Sarri acaba de deixar Formello após reunião com o diretor esportivo da Biancocelesti, Angelo Fabiani

16h54

Famosas balsas Sari no Lácio

Você se lembra de todas as famosas frases ditas por Maurizio Sarri como técnico da Lazio? Apresentamos alguns resumos de suas temporadas nos Biancocelesti de 2021 até hoje, dia de sua demissão, que o clube Lotito já aceitou.

16h47

Lazio, torcedores soltos nas redes sociais: reações

Houve muitas reações nas redes sociais depois que a renúncia de Sarri foi aceita pela Lazio. Centenas de mensagens online de fãs.

16h37

Fabiani, Bianchi e Sarri no Centro Esportivo Formello

O diretor esportivo, o diretor da equipe e o técnico da Lazio estão lá dentro e aguardam a chegada do presidente Lotito.

16h21

De Tudor a Rocky: ideias para assentos

Quem sucederá Sarri? Muitas ideias: Uma dessas ideias é Igor Tudor, que já esteve ligado à Lazio no passado. Ao lado dele, Tommaso Rocchi (atual técnico da seleção Sub-14) e Miro Klose (que no ano passado comandou a seleção austríaca do Altach) disputam o título. Depois, há as hipóteses de Marco Parolo e Senad Lulic, sendo que um deles foi escolhido como potencial 'barqueiro' aguardando resolução final.

16h12

Lazio, um mês nos separa do sonho das quartas de final

Parece que uma eternidade se passou desde a noite do Dia dos Namorados, 14 de fevereiro, quando a Lazio venceu o Bayern por 1 a 0 graças a um pênalti do Immobile. A equipe sonhava com a classificação às quartas de final da Liga dos Campeões, encerrada na última terça-feira. Depois, outro nocaute no torneio e Sarri optou por renunciar.

16:00

Lazio antes de renunciar

A Lazio já aceitou a renúncia de Sarri. Agora a valsa dos treinadores começa imediatamente. Muitas ideias: antigo Tommaso Rocci, antigo treinador dos Sub-14, mas também há outras sugestões como Klose, Lulic ou Parolo para chegar em junho. Todos ex-jogadores da Lazio. Outra ideia é a de Igor Tudor.

15h53

Lazio, aguardando comunicações oficiais

Aguardam-se agora comunicações oficiais da Lazio. O futuro ficou no banco dos Biancocelesti com o retorno da equipe a campo no sábado, às 20h45, para o jogo de ida contra o Frosinone.

15h48

Sarri está na Lazio desde 2021

Maurizio Sarri está relacionado com uma transferência para a Lazio em 2021. Esta foi a sua terceira temporada nos Biancocelesti, depois de aventuras anteriores com Chelsea e Juventus após as façanhas do Napoli.

15h39

Lazio, nomes de potenciais substitutos

Nomes de potenciais substitutos para Sarri circulam há horas e agora, com sua renúncia, há uma busca por um herdeiro. Os nomes Tudor ou a solução da Ponte Klose entram em vigor. E Scaloni não parece um sonho viável nas corridas.

15h28

Lazio ocupa a nona posição no Campeonato Italiano

A Lazio ocupa a nona colocação do campeonato com 40 pontos, 11 pontos atrás do quarto colocado, e foi eliminada de três partidas consecutivas de mata-mata contra Fiorentina, Milan e Udinese. A última vitória foi no dia 22 de fevereiro contra o Torino.

15h24

As duas últimas corridas foram matadoras

A decisão de Sarri veio depois das duas últimas partidas, as eliminatórias da Liga dos Campeões, ao ser eliminado nas oitavas de final contra o Bayern, e depois da vitória por 2 a 1 no Stadio Olimpico contra a Udinese, na noite de segunda-feira.

