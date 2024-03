Portugal e Benfica estão sob investigação por corrupção

Lisboa. A justiça desportiva portuguesa está a investigar um possível caso de corrupção no mundo do futebol que poderá ter favorecido o Benfica. O jornal publicou a notícia hoje em geralMas o caso já era do conhecimento do poder judiciário regular, que por sua vez o tratava. Pelo que sabemos até ao momento, o principal suspeito da investigação é o empresário César Boaventura, que terá tentado persuadir alguns jogadores do Rio Ave e do Marítimo a favorecer o adversário nos confrontos diretos da época 2015/16. temporada de torneios (que terminou com o Benfica vencendo pela terceira vez em uma série de cinco campeonatos consecutivos.

Segundo reclamações de alguns destes jogadores, Boaventura prometeu 80 mil euros a quem recebesse cartão amarelo no primeiro tempo e causasse pênalti no segundo tempo. O francês Salin, na altura guarda-redes do Marítimo, poderia ter conseguido um contrato mais rico noutra selecção internacional. Alguns dos jogadores participantes até pediram para não jogar para evitar que qualquer falta em campo fosse vista como fraude.

O Ministério Público acusou oficialmente o empresário da mesma tentativa de corrupção no final de março. No mesmo período foi levado a julgamento noutro julgamento por fraude fiscal, fraude e branqueamento de capitais, novamente no campo de futebol. No entanto, embora Boaventura gostasse de falar de si como um homem muito próximo do antigo presidente do Benfica, Luis Felipe Vieira (que se demitiu no verão de 2021, depois de ter sido detido no âmbito de outra investigação por fraude e fraude fiscal), não o fez. Não foi comprovada nenhuma ligação entre as ações do empresário e dos dirigentes do time de futebol.